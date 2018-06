Waarom Messi trots is om met deze geit te mogen paraderen

De Argentijnse superster Lionel Messi liep maar al te graag te pronken met een geit voor de laatste editie van de PAPER-magazine. Geit in het Engels is ‘goat’, wat staat voor ‘greatest of all time’, oftewel ‘de beste aller tijden’. Messi zelf bleef echter zeer bescheiden. "Ik zie mijzelf niet als 'de beste', maar wel als een speler zoals een ander", zei hij aan PAPER. "Op het veld zijn we allemaal hetzelfde wanneer de wedstrijd begint."