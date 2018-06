Ezeltje vastgebonden en gruwelijk mishandeld op kinderboerderij

Sint-Niklaas - De politie van Sint-Niklaas heeft een onderzoek geopend naar de mishandeling van een jong ezeltje op de kinderboerderij van recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. Het dier werd vastgebonden met tape en vervolgens misbruikt door één of meerdere personen. Die waren ‘s nachts over de omheining gekropen.

“Om ziek van te worden”. Andere woorden heeft directeur Pieter Debaets van De Ster niet om zijn walging uit de drukken over wat er zich één van de voorbije nachten heeft afgespeeld in het ezelverblijf van zijn kinderboerderij. Daar werd ‘s ochtends door één van de verzorgers een jong veulentje aangetroffen dat met ducttape was vastgeplakt en vastgebonden in zijn hok. Het dier bleek misbruikt en mishandeld geweest te zijn.

“Een paar onverlaten is erin geslaagd over of door de omheining rond het domein te kruipen”, zegt Debaets. “Zodra ze binnen waren, zochten ze het hok op waar één van onze ezels met haar veulentje verblijft. Ik vermoed dat ze met vier of vijf man waren. Anders zouden ze nooit de moeder in bedwang hebben kunnen houden, toen die zag wat er met haar jong gebeurde.”

Gerechtelijk onderzoek

De politie van Sint-Niklaas kwam ter plaatse en neemt de zaak ernstig. “We hebben een dossier dierenmishandeling geopend naar aanleiding van wat er op De Ster is gebeurd”, zegt woordvoerster Sofie Buyse. “Dat is een gerechtelijk onderzoek zoals een ander, dat gepaard gaat met verhoren en een sporenonderzoek.”

Toch heeft directeur Debaets weinig hoop dat de daders gevat zullen worden. “Je moet ze eigenlijk op heterdaad kunnen betrappen, anders is het haast onmogelijk om ze te vinden”, beseft hij. “We kunnen onmogelijk iedereen die rondhangt in de kinderboerderij of zich wat verdacht gedraagt, beschuldigen. Wat ik wel ga doen, is camera’s hangen.”

Het is niet de eerste keer dat er vreemde dingen gebeuren aan het ezelverblijf. Onlangs nog moesten medewerkers een man van de omheining halen die op één van de ezels wou gaan rijden. “Ezels dienen om op te rijden, niet om hier zomaar wat te staan”, verklaarde die.

“Het beestachtige voorbij”

De medische toestand van het ezeltje wordt op de voet gevolgd door een dierenarts. De kans dat het zal overleven, wordt met de dag groter. “Als het diertje koorts maakt door de inwendige verwondingen die het heeft opgelopen, zal het sterven”, beseft directeur Pieter Debaets. “Maar momenteel ziet het er goed uit. Ze krijgt elke dag medicatie en kan gewoon bij haar moeder lopen. Het is zonde wat het veulentje is overkomen. Voorheen was het altijd een heel lief en sociaal ezeltje. Maar wat er nu met haar is gebeurd, is het beestachtige voorbij. Ze heeft een trauma opgelopen, en dat zal haar karakter ongetwijfeld veranderen.”