Bizar ‘record’: man zit 17 uur in vliegtuig zonder een vin te verroeren

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas vliegt sinds kort zonder tussenstop tussen Londen en Perth. Een vlucht van maar liefst 17 uur, die allerlei snelheidsrecords breekt. Nu kan er een extra record aan het lijstje toegevoegd worden: dat van de langst stilzittende passagier.

Een team aan de Universiteit van Sydney doet onderzoek naar het comfort van passagiers op langeafstandsvluchten. Daarvoor rusten ze vrijwillige passagiers uit met draagbare technologie om tijdens de vlucht hun beweging te meten. Daarnaast vragen ze hen om tijdens en na het vliegen gegevens bij te houden over hun mentale toestand, slaappatroon en de invloed van de jetlag.

De onderzoekers waren stomverbaasd toen ze de resultaten van een van de passagiers onder ogen kregen, die volgens de gegevens geen enkele keer rechtstond. Ze controleerden meerdere keren of hun apparatuur nog werkte, om zeker te weten dat er geen fout gebeurd was. “We konden niet geloven hoe weinig hij bewoog. De man nam nul stappen”, zegt professor Stephen Simpson van het Charles Perkin Center aan de Universiteit van Sydney.

“Zo comfortabel”

De passagier reisde businessclass en voelde zich naar eigen zeggen zo comfortabel dat hij niet de nood voelde om te recht te staan. Daarmee maakte hij overigens een prima keuze, want het onderzoek wees al uit dat reizigers die veel bewegen tijdens de vlucht, gemiddeld meer last hebben van een jetlag.

Volgens Simpson gaat de gemiddelde volwassene tussen de vier en de zeven keer per dag naar het toilet, al is dat afhankelijk van hoeveel en wat precies hij eet of drinkt. Wat de passagier in dit geval gegeten en gedronken had, is niet bekend.