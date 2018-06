Fernand Huts blijkt koper ‘Google Maps van de 17de eeuw’, binnenkort te bezichtigen in Beveren

Beveren-Waas - De Atlas Maior van de Nederlandse cartograaf Joan Blaeu wordt momenteel nog niet tentoongesteld op het culturele evenement VOSSEN, maar dit is slechts een kwestie van weken. Dat zegt Corrinne Goenee, communicatieverantwoordelijke van The Phoebus Foundation. “Eerst moet de restauratie volbracht worden en voorzorgen genomen worden dat de optimale staat van de atlas niet achteruitgaat”, zei Corrinne.

Het culturele evenement staat in kader van het middeleeuwse verhaal van Reynaert de vos. Door middel van een fietstocht uitgezet over 40 kilometer door de polders van het Waasland tot in Hulst kan je vijf culturele thematentoonstellingen bezoeken.

Één van deze tentoonstellingen neemt plaats in het Mercatorhuis in Melsele, waar momenteel atlassen en kaarten uit de 16de en 17de eeuw gemaakt door Belgische cartografen Mercator, Hondius, Ortelius en Kaerius te bezichtigen zijn.

Fernand Huts. Foto: Joris Herregods

In het Mercatorhuis zal binnen enkele weken ook de uitzonderlijk goed bewaarde eerste uitgave van de “Atlas Maior” te bekijken zijn. Het elfdelige werk, dat ook wel omschreven wordt als de “Google Maps van de zeventiende eeuw”, werd onlangs op een veiling voor 600.000 euro gekocht door The Phoebus Foundation.

592 met de hand ingekleurde kaarten

“The Phoebus Foundation is een stichting die ongeveer vier jaar geleden werd opgericht en als doel heeft de kunstwerken van de familie Huts en het bedrijf Katoen Natie te beheren en te conserveren”, zei Fernand Huts, topman van Katoen Natie. Zo worden de kunstwerken onttrokken van economisch en familiaal risico, vertelde hij maandagmiddag.

De Atlas Maior bevat uiterst gedetailleerde beschrijvingen van alle landen wereldwijd. Het werk werd tussen 1662 en 1665 in elf delen uitgegeven, bevat liefst 592 kaarten die allemaal met de hand werden ingekleurd en telt ruim 3.000 pagina’s tekst met beschrijvingen van continenten, streken, landen en regio’s. De atlas is van de hand van Joan Blaeu (1598-1673), een van de beroemdste cartografen en uitgevers die de wereld gekend heeft.

Het cultureel evenement VOSSEN kan u momenteel bezoeken en loopt nog tot 30 september 2018.

Meer informatie vindt u op www.vossen.vlaanderen/nl