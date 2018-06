AA Gent verliest succesvolle verdediger aan Russische club

Gent - AA Gent verliest zijn centrale verdediger Samuel Gigot. De Fransman tekende een vierjarig contract bij Spartak Moskou waar hij onder anderen ex-Anderlecht-smaakmaker Sofiane Hanni tegen het lijf loopt.

De 24-jarige Fransman trok naar Rome voor het afleggen van zijn medische testen. Toen bleek dat die met succes waren afgerond, mocht Gigot een vierjarig contract ondertekenen. De onderhandelingen zijn zopas afgerond nadat Gigot in Rome met succes medische testen onderging. Gigot speelde anderhalf seizoen voor AA Gent en groeide in die periode uit tot een correct maar beenharde verdediger. Voor AA Gent was hij actief bij KV Kortrijk en AC Arles-Avignon. Hij speelde 64 wedstrijden voor de Buffalo’s waarin hij twee keer scoorde.