President onder vuur na ‘ongewenste’ kus tijdens live-uitzending

De Filipijnse president Rodrigo Duterte ligt zwaar onder vuur omdat hij zondag een Filipijnse arbeidster op de mond kuste op televisie in ruil voor een boek. De man is op staatsbezoek in Zuid-Korea om diplomatieke en economische banden aan te halen, en ontmoette tijdens een live-uitzending enkele van zijn landgenoten die in het land werken. De Filipijnse oppositie beschuldigt Duterte nu van seksisme en het misbruik van macht.

“Je hoeft geen vrouw te kussen om mensen te entertainen”, klinkt het bij vrouwenrechtenactivisten en tegenstanders van de controversiële president. “Als je denkt dat zoiets toch nodig is, toon je duidelijk hoe je vrouwen ziet en dat ze enkel voor vermaak dienen. Dat is wansmakelijk.” De Filipijnse oppositie is niet mals voor de 73-jarige president van het Aziatische land en beschuldigde hem er eerder al van dat hij “uitspraken doet die kwetsend en vernederd zijn voor vrouwen”.

Duterte is zich echter zelf van geen kwaad bewust, al geeft hij zelf toe dat de kus “een manier was om zijn aanhangers te entertainen” tijdens de ontmoeting met zijn onderdanen. De vrouw verklaarde later zelf dat de kus niks betekende voor haar en dat de president het niet kwaad had bedoeld, maar intussen was de zaak al in geuren en kleuren besproken op sociale media.