Omstreden Bruggeling tekent vijfjarig contract bij Europese topclub

Kent u Nicolas Castillo nog? De Chileense spits kwam in januari 2014 naar Club Brugge en scoorde meteen bij zijn debuut tegen Racing Genk. Toch kon de Chileen nooit echt doorbreken bij Club en werd hij verhuurd aan het Duitse Mainz en later verkocht aan het Mexicaanse Unam Pumas. Daar versierde de nu 25-jarige Chileen een transfer naar… Benfica Lissabon.

Niet dat Castillo het héél slecht deed bij Club. In dertig wedstrijden scoorde hij voor de Bruggelingen in totaal tien doelpunten maar dat volstond niet om toenmalig coach Michel Preud’homme te overtuigen. De Chileen verloor immers al te vaak het duel met de weegschaal. Maar bij het Mexicaanse UnamPumas is de spits weer helemaal aan de oppervlakte gekomen, onder meer met twaalf goals. Dat volstond voor het Portugese Benfica Lissabon om de Chileen een contract voor vijf jaar aan te bieden.