Bakker die weigert taart voor homohuwelijk te maken, haalt gelijk voor de rechtbank

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft een bakker uit Colorado die weigerde een taart te bakken voor een homohuwelijk in het gelijkgesteld.

Het verhaal begint vijf jaar geleden. De mannen David Mullins en Charlie Craig gaan trouwen en daar hoort een mooie bruidstaart bij. Ze hebben hun oog laten vallen op bakker Jack Phillips, wiens Mastercake Shop in Lakewood, Colorado, bekend staat voor zijn mooi versierde taarten.

Maar Jack Phillips weigert vlakaf. “Een homohuwelijk, dat gaat in tegen zijn geloofsovertuiging. Ik ben Christen. Voor de Christenen is het huwelijk voorbehouden aan gemengde koppels. Ik kan geen taart voor jullie maken.”

De bakker wilde het koppel wel koekjes verkopen maar niet zijn gerenommeerde desserttaart.

David Mullins en Charlie Craig voelden zich gediscrimineerd en spanden een zaak in voor de burgerrechtencommisise en de rechtbank. Tweemaal haalden ze hun gelijk. De burgerrechter zei het zo: “De bakker verspreidt geen boodschap dat hij het homohuwelijk ondersteunt wanneer hij gewoon de wet naleeft en al zijn klanten gelijk behandelt. Een taart bakken, krenkt hem niet in zijn vrije meningsuiting.”

Maar de bakker was niet akkoord en trok naar het Hooggerechtshof. Daar haalde hij vandaag - met zeven stemmen tegen twee - zijn gelijk. “De rechtbank in Colorado had wel degelijk moeten rekening houden met de religieuze bezwaren van de bakker.”

De rechtbank voegde er wel aan toe dat deze uitspraak geen vrijgeleide is om homoseksuelen te discrimineren.