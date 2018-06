Veertiger ontkent oplichting vastgoedbeleggers voor 20 miljoen euro

Jerry L., de 41-jarige Belg die vorige week in Italië werd opgepakt omdat hij investeerders in Costa Rica zou hebben opgelicht, ontkent de feiten waarvan het Costa Ricaanse gerecht hem beschuldigt. Dat melden zijn advocaten maandag aan Belga.

Costa Rica had een internationaal aanhoudingsbevel tegen de man uitgevaardigd omdat hij investeerders voor in totaal 23 miljoen dollar (bijna 20 miljoen euro) zou hebben opgelicht.

L. werd op zaterdag 26 mei opgepakt in een hotel in Casale Monferrato in de Italiaanse regio Piëmont, en op maandag 28 mei weer vrijgelaten, “zonder eerst ondervraagd te worden door de Italiaanse gerechtelijke autoriteiten”. Het gaat om een dossier dat jaren geleden geopend werd en waarvan het gerechtelijk onderzoek nog steeds aan de gang is. L. riskeert niet om overgeleverd te worden aan Costa Rica, aldus zijn advocaten.

Volgens de Italiaanse media is de man tewerkgesteld in een immobiliënkantoor in Zwitserland, dat in Costa Rica actief is. Het Costa Ricaanse gerecht beschuldigt hem ervan investeerders te hebben opgelicht door hen investeringen in vastgoed aan de man te brengen, die niet bleken te bestaan.

De Belg ontkent de beschuldigingen. “Jerry L. heeft alle vertrouwen in het gerecht en twijfelt niet aan een positieve uitkomst in deze zaak, die voor de rechtbank zal komen”, besluiten zijn advocaten.