Catalaanse rapper wil voor Belgisch gerecht getuigen na veroordeling voor verheerlijken terreur

De wegens zijn omstreden liedjesteksten tot drieënhalf jaar gevangenis veroordeelde en naar België gevluchte Spaanse rapper Valtònyc is bereid om voor het gerecht in ons land te verschijnen. Als hij door de Belgische autoriteiten gevraagd wordt, zal de muzikant voor de rechtbank getuigen. Dat meldde de Catalaanse zender TV3 maandag onder aanhaling van de advocaat van de rapper.

De termijn voor het begin van zijn straf in Spanje was voor de kunstenaar op 24 mei afgelopen, maar hij was eerder al naar het buitenland vertrokken. Dat hij zich in België bevindt, hadden familieleden van de rapper eerder al bevestigd. De bevoegde rechtbank in Spanje vaardigde een internationaal arrestatiebevel uit tegen Josep Miquel Arenas, de eigenlijke naam van Valtonyc, om hem terug in eigen land te krijgen.

De op Mallorca geboren Valtònyc was er door het hof van Balearen in 2017 schuldig aan bevonden dat hij in zijn teksten terrorisme had verheerlijkt, de kroon had geprovoceerd en politici had bedreigd met de dood. Het hooggerechtshof had het vonnis in februari ondanks protest in heel het land bevestigd. Op Mallorca en in andere delen van het land vonden meerdere solidariteitsbetogingen plaats voor de rapper.

Ook verschillende Catalaanse separatistische politici zijn in de herfst van 2017 naar België gevlucht. Ook de uit zijn functie ontslagen verkozen minister-president Carles Puigdemont, die momenteel in Berlijn op een beslissing van de Duitse Justitie over zijn uitlevering aan Spanje wacht.