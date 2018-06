20 jaar later: Ronaldo doet in nieuwe commercial van Nike zijn kunstje op de luchthaven nog eens over

De Amerikaanse sportkledingproducent Nike is in een nostalgische bui. Zijn WK-commercial is namelijk gebaseerd op die van twintig jaar geleden. In 1998 voerden de toenmalige Braziliaanse sterren een aantal indrukwekkende trucjes uit in een luchthaven, Ronaldo (de Braziliaan, dus) mocht nu zijn kunstje nog eens overdoen tussen de huidige sterren.

Als climax moest de Braziliaanse Ronaldo in 1998 een simpel ‘doelpunt’ maken, maar hij schoot op een paaltje. In het nieuwe reclamefilmpje zien we een – op zijn zachtst gezegd iets zwaardere – ­Ronaldo dezelfde bewegingen uitvoeren. Hij kreeg het gezelschap van Neymar en ­andere huidige spelers van de Seleção.

Eigenlijk is er niet veel veranderd sinds "Het Fenomeen" met pensioen is. Zijn balbehandeling is op zijn 41e nog altijd even magisch, maar de problemen met zijn ­gewicht zijn duidelijk ook nog niet van de baan.

Bekijk hier de volledige, nieuwe commercial:

Bekijk hier nogmaals de originele commercial uit 1998: