Tom Meeuws: “Vriend van De Wever waarschuwde me drie jaar geleden al”

In een interview met het weekblad Humo, dat morgen verschijnt, zegt Antwerps SP.A-politicus Tom Meeuws dat een goede vriend van Bart De Wever hem drie jaar geleden al aanraadde terug te keren naar West-Vlaanderen “anders ging ik eraan.”

Wat voorafging. In Antwerpen zouden SP.A en Groen samen naar de kiezer trekken. Tom Meeuws zou het SP.A-kopstuk worden. Toen hij uitbracht dat de Antwerpse politci (lees burgemeester Bart De Wever) tafelden met vastgoedpromotoren, kreeg hij de boemerang terug: Meeuws tafelde zelf met de bouwsector. En er kwam nog een tweede klop bovenop: Meeuws had gesjoemeld met geld van De Lijn, toen hij daar directielid was.

Geen gesjoemel

In het Humo-interview zegt Meeuws daarover “Ik heb niet geknoeid met facturen (...). Het onderzoek gaat daar zelfs niet over.” En over zijn contacten met bouwpromotoren: “Ik werk niet met belastinggeld en ik mag geen bouwvergunningen afleveren. Dat is een immens verschil”.”

Hoe dan ook, Groen en SP.A trekken niet langer in cartel naar de Antwerpse kiezer. Het cartel Samen is opgeblazen. Meeuws zegt daarover: "Wat mij het meest kwetste, was de drang bij Groen om mensen op te offeren. Heksenverbrandingen horen bij de rituelen van die partij."

Relatie met Liesbeth Homans

Over zijn stukgelopen relatie met N-VA-kopstuk Liesbeth Homans, volgens een vooraanstaand N-VA'er in Knack de reden voor de vermeende wrok van De Wever, wil Meeuws nog steeds niets kwijt. Meeuws stelt wel dat hij De Wever niet persoonlijk wilde aanvallen met zijn opiniestuk over de "paaitaks" die er volgens hem was ingevoerd in Antwerpen om projectontwikkelaars hoger en groter te laten bouwen dan aangewezen is. "Er is iets mis met de democratie als een oppositielid niks meer kan aanklagen zonder op de smerigste manier afgemaakt te worden."

In Terzake ging De Wever maandagavond kort in op de uitspraken van Meeuws, die hij “klinkklare onzin” noemde. “Er zijn grenzen aan alles, ik ga hier niet op reageren. Tom Meeuws zou beter iets zinnigs vertellen. Die man heeft me één keer kwaad gemaakt, het gaat hem geen tweede keer lukken.”