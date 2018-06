Een ‘Belgische’ vertegenwoordiger in iedere WK-poule: deze spelers uit de Jupiler Pro League mogen naar Rusland

Alle WK-landen hebben hun selectie bekendgemaakt. Terwijl Cristiano Ronaldo, Neymar en Messi alle aandacht naar zich toe zullen zuigen, treden er ook zestien spelers uit de Belgische competitie aan in Rusland. Opvallend: in iedere groep zit er een vertegenwoordiger uit de Jupiler Pro League. Meestal als bankzitter, maar ook in de hoop ook om zich in de kijker te kunnen spelen van een buitenlandse club. Een overzicht per ploeg.

Anderlecht

Met vier spelers is Anderlecht de hofleverancier van WK-gangers uit de Belgische competitie. Dendoncker is de enige speler uit de Jupiler Pro League die in de selectie van de Rode Duivels geraakte. Ook verdedigers Kara (Senegal) en Spajic (Servië), die al een contract tekende bij Krasnodar, mogen hun koffers pakken voor Rusland. Teodorczyk is de doublure van Robert Lewandowski bij Polen. Anderlecht heeft ook nog twee ‘randgevallen’. Isaac Kiese Thelin werd het ganse seizoen verhuurd aan Waasland-Beveren en zit in de Zweedse selectie. Ook de Egyptenaar Mohammed Hassan ‘Trezeguet’ was dit jaar officieel lid van Anderlecht maar werd verhuurd aan het Turkse Kasimpasa. Ook hij haalde de kern van zijn land.

WK-gangers: Uros Spajic (Servië), Leander Dendoncker (België), Lukasz Teodorczyk (Polen), Kara Mbodji (Senegal).

Cercle Brugge

Monaco-huurling Elderson Echiejile gaat mee naar Rusland als lid van de Nigeriaanse selectie. Straf, want de 30-jarige linksback dwong afgelopen seizoen met Cercle de promotie af naar de Jupiler Pro League. Echiejile heeft trouwens al WK-ervaring: in 2010 speelde hij in Zuid-Afrika met Nigeria twee groepswedstrijden.

WK-ganger: Elderson Echiejile

Club Brugge

Blauw-zwart domineerde het afgelopen seizoen en kroonde zich tot landskampioen, maar enkel doelman Gabulov wist een WK-ticket te bemachtigen als tweede doelman bij Rusland. Besiktas-huurling Matej Mitrovic maakte nog kans bij Kroatië, maar werd als laatste speler uit de selectie gelaten.

WK-ganger: Vladimir Gabulov

Eupen

Hoewel Eupen zich maar nipt kon redden in de Belgische eerste klasse, slaagden de Oostkantonners erin om evenveel spelers te hebben op het WK als Club Brugge. Moussa Wague verdedigt de Eupense eer bij Senegal.

WK-ganger: Moussa Wague (Senegal)

KRC Genk

Vanuit Genk trekt doelman Danny Vukovic met de Australische selectie naar Rusland. De doelman van de Limburgers zal wel op de bank moeten plaatsnemen, want nummer één bij de Socceroos is Matthew Ryan (ex-Club Brugge en -Genk).

WK-ganger: Danny Vukovic (Australië)

KAA Gent

De meest verrassende WK-ganger uit de Belgische eerste klasse is ongetwijfeld Jose Luis Rodriguez. De Gent-belofte wist zich zonder ook maar één minuut bij het eerste elftal van de Buffalo’s een plek in de Panamese selectie te versieren. In dezelfde groep van de Rode Duivels gaat ploegmaat Dylan Bronn mee voor Tunesië. Lovre Kalinic is stand-in voor Subasic bij Kroatië. Kubo (Japan) en Simon (Nigeria) vielen in laatste instantie naast de selectie.

WK-gangers: Lovre Kalinic, Dylan Bronn, Jose Luis Rodriguez

KV Oostende

Ramin Rezaeian was in 2018 geen vaste basispion meer bij KV Oostende, maar toch kon hij de Iraanse bondscoach overtuigen om hem mee te pakken naar Rusland. Daar zal de Oostende-speler Cristiano Ronaldo van dichtbij kunnen aanschouwen in een groep met Portugal, Spanje en Marokko.

WK-ganger: Ramin Rezaeian

Lokeren

Ari Skulason schrijft geschiedenis door deel uit te maken van de eerste IJslandse voetbalploeg ooit op een WK-eindronde. Op het vorige grote toernooi haalde de Lokeren-verdediger met zijn landgenoten nog de EK-kwartfinale en werden de IJslandse fans wereldberoemd met hun bekende ‘Viking-clap’.

WK-ganger: Ari Skulason

Standard

Guillermo Ochoa zullen we waarschijnlijk het meest van alle afgevaardigden uit de Belgische competitie in actie zien in Rusland als nummer één bij Mexico. Sterkhouder Mehdi Carcela ziet zijn sterke play-offs beloond met een plek in de Marokkaanse selectie. Cop (Kroatië) en Agbo (Nigeria) zaten in de voorselectie, maar vielen uiteindelijk uit de boot.

WK-gangers: Guillermo Ochoa (Mexico), Mehdi Carcela (Marokko)

Waasland-Beveren

Anderlecht-huurling Isaac Kiese Thelin scoorde een tijd aan de lopende band in de Jupiler Pro League en de Zweedse bondscoach ziet in de 25-jarige spits een rol als supersub. Er wacht hem in Rusland de aartsmoeilijke taak om de leemte op te vullen dat icoon Zlatan Ibrahimovic heeft achtergelaten.

WK-ganger: Isaac Kiese Thelin

Zes eersteklassers zonder WK-ganger

Zes Belgische eersteklassers konden geen WK-ganger afleveren. Antwerp speelde een sterk seizoen, maar niemand kwam in aanmerking voor een WK-ticket. Ook vanuit KV Kortrijk, Moeskroen en STVV vertrekt niemand richting Rusland. Bij Charleroi maakte de Iraanse spits Rezaei kans, maar hij werd thuisgelaten en ook nieuwkomer Gholizadeh, die binnengehaald werd als zijnde een WK-ganger, moet het komende wereldkampioenschap op televisie volgen. Zulte Waregem-spits en topschutter in de Belgische competitie Hamdi Harbaoui werd dan weer gepasseerd door de Tunesische bondscoach.