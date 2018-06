“Als Paninistickers ruilen niet mag op school, is het dan maar aan de mama om een ruilactie op poten te zetten”, schrijft een moeder op Facebook. Of hoe in de aanloop naar het WK voetbal in Rusland ouders op het werk of het internet plots op stickerjacht moeten.

In het verleden werden nog al eens Paninistickers geweerd van speelplaatsen omdat het leidde tot ruzie. En nu we in volle aanloop richting WK zitten, is het niet anders. “Hier mag het dus ook niet”, zegt ...