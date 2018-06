Een seksschandaal, een doofpotoperatie en een dood gewaande huurmoordenaar die toch nog leeft: de zaak die na 40 jaar nog vragen oproept

Een seksschandaal rond een politicus. Een mislukte moordpoging op diens minnaar. Een politieke doofpotoperatie. En een dood gewaande huurmoordenaar die plots springlevend blijkt te zijn. Niet moeilijk dat de Britse tabloids al 43 jaar lang smullen van de zaak Jeremy Thorpe. Nu Hugh Grant de rol van Thorpe speelt in een BBC-drama en de politie het dossier heropend heeft, houdt dit very English scandal het Verenigd Koninkrijk opnieuw in de ban.