Ex-speler haalt uit: “Pep moet niets hebben van Afrikaanse voetballers”

Yaya Touré heeft het gehad met Pep Guardiola. De (bijna) ex-speler van Manchester City gaf zijn coach in een interview met France Football een serieuze veeg uit de pan. “Pep heeft een probleem met Afrikaanse spelers.”

De ex-speler van Beveren neemt in het bewuste interview geen blad voor de mond. Touré kwam in zijn laatste seizoen bij Manchester City niet of nauwelijks aan de bak en dat valt hem zwaar. “Laat me even de mythe van Pep Guardiola ontkrachten”, stak Touré van wal. “Ik heb geprobeerd te begrijpen waarom ik zo weinig speelde en vroeg hierom info op bij de coaches. Toen ik vaststelde dat mijn statistieken dezelfde of zelfs beter waren dan mijn jongere collega’s, op training en in de wedstrijden, begreep ik dat het niet om mijn leeftijd of mijn fysieke capaciteiten ging. Vraag me niet waarom maar ik had het gevoel dat hij jaloers was op mij. Voor hem was ik een rivaal.”

Nog volgens Touré deed Guardiola er alles om zijn afscheidsjaar bij City te vergallen. “Hij was hard voor mij”, klonk het. “Denken jullie dat hij hetzelfde zou hebben gedaan met Andres Iniesta? Het ging zover dat ik mij begon af te vragen of de kleur van mijn huid er iets mee te maken had. Overal waar Pep coach is geweest, had hij problemen met Afrikaanse voetballers. Maar hij is te intelligent om zich te laten betrappen. Hij zal nooit toegeven dat hij niet van Afrikaanse spelers houdt maar de dag dat hij vijf Afrikanen in de basis zet, stuur ik hem een taart. Pep houdt van hielenlikkers. Zo’n speler ben ik niet! Ik respecteer mijn coach maar meer ook niet.”

Touré lijkt niet zinnens Guardiola snel de hand te schudden. “Hij heeft me mijn afscheid ontnomen bij City, een club met heerlijke fans en met wie ik drie keer het kampioenschap heb gewonnen. Ik had graag afscheid genomen van mijn club zoals Iniesta afscheid nam van Barcelona of Buffon van Juventus. Pep heeft me zo’n afscheid niet gegund.