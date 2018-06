Ex-bondscoach René Vandereycken fileert de 24 namen voor het WK in Rusland en ziet toch een hiaat

Het is zover, de 23 Rode Duivels voor Rusland zijn bekend. Nu ja, het werden er 24, met Laurent Ciman als officiële reserve, voor het geval Vincent Kompany nog uitvalt. Onze WK-analist René Vandereycken bestudeerde de selectie minutieus en zag toch een hiaat. “Ik had Christian Benteke altijd meegenomen als extra spits. Offensieve flankspelers zijn er genoeg.”

1. Thibaut Courtois

Positie: doelman.

Wat brengt hij het team bij? “Thibaut Courtois is de beste en meest talentvolle doelman die we hebben. Hij straalt heel veel rust en persoonlijkheid uit. Hij is groot ...