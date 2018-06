500 euro voor wie de MIVB aan een vrouw helpt

Brussel - Het openbaar vervoer in Brussel is hard op zoek naar technici en vrouwen. Zo hard dat MIVB-mede­werkers die een nieuwe collega met het gezochte profiel aandragen, een premie van 500 euro bruto krijgen.

Dat technicus een knelpuntberoep is, is al langer geweten. Maar ook vrouwen vinden blijkbaar de weg niet naar de MIVB. “We zitten nu aan 10 procent vrouwelijke personeelsleden, en dat is te weinig”, klinkt het bij de MIVB.

De methode is perfect legaal. “Wanneer een bedrijf een duidelijk tekort aan vrouwen vaststelt, mag het op een tijdelijke basis voorrang geven aan vrouwen, op voorwaarde dat het andermans rechten – dus ook die van de mannen – niet beperkt”, zegt Liesbet Stevens van het Instituut voor ­Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. “Concreet moet een bedrijf de mannelijke kandidaten op dezelfde voet behandelen tijdens de hele selectieprocedure, maar heeft het wel het recht om, na een grondige en concrete analyse, bij gelijkwaardige kandidaten de voorkeur te geven aan een vrouw.”