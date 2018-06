VRIENDSCHAPPELIJKE INTERLANDS. Vormer debuteert als basisspeler bij Oranje, Carcela valt in voor Marokko

Er werden vanavond enkele oefeninterlands georganiseerd met het oog op het WK voetbal in Rusland. Marokko klopte Slovakije, Servië verloor voor eigen volk van Chili.

Toch ging de meeste aandacht uit naar de partij tussen Italië en Nederland, twee voetbalgrootheden die het WK in Rusland niet haalden. Bij Oranje stond Club Brugge-speler Ruud Vormer voor de eerste keer aan de aftrap bij Oranje. Vormer nam in de eerste helft een voor hem ongewone positie in: bondscoach Ronald Koeman plaatste de Brugse middenvelder rechts in het middenveld, voor een vijfmansdefensie. Na de pauze kreeg Vormer een meer centrale rol toebedeeld. De Bruggeling speelde zeker geen onverdienstelijke partij, ondanks een gele kaart. Net voor de pauze toonde hij zijn defensieve sterkte door een Italiaanse doelpoging van de lijn te halen. Na de koffie, met Vormer centraal, ging Nederland plots beter voetballen. Op het uur bood hij Vilhena de openingstreffer op een schoteltje aan maar de volley van de Vilhena zeilde nipt over. Italië, met Balotelli op de bank, dreigde vooral voor de rust maar kon na de pauze geen vuist meer maken. Tot invaller Zaza laks verdedigen van Van Dijk genadeloos afstrafte: 1-0 voor de thuisploeg, het Turijnse publiek kreeg waar het al niet meer op durfde hopen. Nog geen minuut later liep Criscito tegen een rode kaart aan waardoor Oranje met een man meer op het veld op zoek ging naar de gelijkmaker. Zonder Vormer weliswaar die twintig minuten voor affluiten naar de kant werd gehaald. Oranje leek lange tijd in het zand te zullen bijten maar twee minuten voor het einde van de reguliere speeldtijd knikte invaller Nathan Ake (Bournemouth) alsnog de gelijkmaker tegen de touwen. Billijk gelijkspel na een gesmaakt debuut van Ruud Vormer.

Carcela valt in

Marokko oefende tegen Slovakije (2-1). Standard-vedette Mehdi Carcela mocht een kwartier voor affluiten, net nadat Marokko met een treffer van Belhanda op voorsprong was gekomen, de gelijkmaker was van de voet van Kaabi. Mbark Boussoufa stond wel aan de aftrap. De ex-vedette van AA Gent en Anderlecht verliet een kwartier voor tijd het veld.

Servië was de tweede WK-ganger die oefende. De Serviërs gingen voor eigen volk met 0-1 onderuit tegen Chili dat twee minuten voor affluiten de winnende treffer scoorde. Bij Servië stond Mitrovic (ex-Anderlecht) in de spits, Milinkovic-Savic (ex-Gent) kwam aan de rust op het veld. Anderlecht-speler Uros Spajic werd niet gebruikt.