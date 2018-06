Arsenal probeert Fellaini te verleiden, driejarig contract ligt klaar

Arsenal heeft Marouane Fellaini een contractvoorstel van drie jaar overgemaakt. De Gunners bouwen aan een nieuwe ploeg onder de nieuwe trainer, Unai Emery. De Spanjaard loopt hoog op met het unieke profiel van Fellaini en wilde hem ook al toen hij nog trainer van PSG was.

De interesse van ­Arsenal voor Fellaini komt als een schok in Engeland omdat het soort voetbal van Big Fella niet aansluit bij het soort middenvelders waar voorganger Arsène Wenger voor koos.

Fellaini is deze zomer een vrije speler omdat zijn contract bij Manchester United is afgelopen. Hij heeft een ruime keuze en ook AC Milan, via gewezen Standard-eigenaar Luciano D’Onofrio, en enkele Chinese clubs hebben een voorstel klaar.

Op aandringen van coach José Mourinho hebben ook de Red Devils nog een aanbieding gedaan, maar Fellaini wil op zijn dertigste een contract van drie jaar ­tekenen. United wilde hem maximaal twee jaar aanbieden.

Bij Arsenal zou Fellaini wel drie jaar kunnen krijgen en naar verluidt heeft hij oren naar het voorstel. Er was al een ontmoeting tussen een delegatie van de Gunners en zijn vertegenwoordigers. De definitieve beslissing valt allicht na het WK.