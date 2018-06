Creatief met Kompany: Bond ’misbruikt’ FIFA-reglement om kapitein zonder risico fit voor Rusland te krijgen

Een beetje creatief omgaan met regeltjes: het zit ingebakken in de Belgische natuur. Wel, bondscoach Roberto Martinez laat met zijn WK-selectie zien dat hij al goed is geïntegreerd. Dat Vincent Kompany ondanks zijn blessure toch in de officiële WK-selectie zit én er met Laurent Ciman nog een vervanger achter de hand is, hebben ze kunnen regelen door ’de regels van de FIFA in ons voordeel te gebruiken’.

Die zondag in Tubeke. Een crisissfeertje hangt in de lucht. Want de avond voordien is Vincent Kompany in de interland tegen Portugal geblesseerd naar de kant gestapt. Amper 36 uur later – maandagmiddag ...