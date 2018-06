Zelfs maanden na aanslagen liggen kinderen wakker van de schrik

Terroristische aanslagen blijven ook maanden na datum angstgevoelens en stress opwekken bij onze kinderen. Ze slapen slecht, hebben enge dromen, zijn hyperalert voor gevaar of worden zelfs agressief. Tot die conclusie komt Awel, de vroegere Kinder- en Jongerentelefoon, na onderzoek van de oproepen van de voorbije jaren. “Jongeren en hun ouders passen niet altijd de juiste strategie toe om aanslagen een plaats te geven”, zegt ­Sibille Declercq, coördinator van Awel. “Het is cruciaal dat we hun angsten erkennen.”