CLUBNIEUWS: Anderlecht neemt ontslagen advocaat terug in dienst, Lombaerts kan weer naar Rusland

Ook al staat het WK voor de deur en gaat de focus volledig naar de Rode Duivels, toch wordt er ook op clubniveau momenteel hard gewerkt. Wij verzamelen het belangrijkste clubnieuws voor u.

Anderlecht: ontslagen advocaat opnieuw in dienst

Begin april kreeg Daniël Spreutels, al veertig jaar huisadvocaat van Anderlecht, een telefoontje van Marc Coucke om de samenwerking stop te zetten. Nu kreeg Spreutels een nieuw telefoontje van de RSCA-voorzitter. “Het ging blijkbaar om een misverstand”, zegt hij. “Marc Coucke had me gezegd hij mij als Anderlecht-vertegenwoordiger in het Uitvoerend Comité van de voetbalbond wilde vervangen door Michaël Verschueren. Ik ging ervan uit dat mijn tijd bij Anderlecht daarom voorbij was, maar Marc Coucke contacteerde me opnieuw om te zeggen dat ik de huisadvocaat blijf.”

Op transfervlak is het voor RSCA dan weer een goede zaak dat Matz Sels niet in de Belgische WK-selectie zit. Zo kan Newcastle de prijs om de keeper definitief over te nemen niet opdrijven. Paars-wit hoopt op een packagedeal met Chancel Mbemba voor minder dan 10 miljoen. Anderlecht biedt de Congolese verdediger een contract voor vier jaar.

Club: Kroatische doelman moet zes miljoen euro kosten

Club Brugge hoopt nog altijd Karlo Letica binnen te halen als nieuwe keeper. Zijn club Hajduk Split heeft zijn transferprijs echter op 6 miljoen euro gelegd omdat Letica wordt beschouwd als één van de grootste keeperstalenten in Europa. Als blauw-zwart de Kroaat wil binnenhalen, zal het er wellicht zijn inkomende recordtransfer van moeten maken én tegelijk hopen dat Italiaanse clubs als Napoli en Fiorentina – die ook geïnteresseerd zijn – niet aan een opbod beginnen. Club houdt er rekening mee dat Letica een moeilijk target wordt, want het volgt ook de Oekraïense doelman Mykyta Schevchenko van Shakthar Donetsk.

Nog opvallend: Nicolas Castillo (26), de Chileense spits die nooit slaagde bij Club, tekende voor vijf jaar bij de Portugese topclub Benfica. Hij komt over van het Mexicaanse Pumas, waar hij achttien keer scoorde in 32 matchen. Benfica betaalt maar liefst 6,9 miljoen euro.

Oostende: Lombaerts gepolst door Russische ex-club

KV Oostende zou graag snel duidelijkheid hebben over de toekomst van Nicolas Lombaerts (32). Hij mag weg en verschillende clubs informeerden al. Daarbij één opvallende naam: Zenit Sint-Petersburg. Volgens Russische media polste de club naar de Belg, die er tien jaar speelde. De nieuwe coach Sergej Semak is een ex-ploegmaat van Lombaerts en ziet in hem de ideale man om jonge spelers te begeleiden. Lombaerts, die deze dagen geniet van zijn vakantie, houdt Zenit en andere Russische ploegen voorlopig af. Hij wil ook interesse uit andere landen afwegen.

Jupiler Pro League: puntenhalvering opnieuw ter discussie

Vandaag wordt de halvering van de punten na de reguliere competitie weer in vraag gesteld. Dat gebeurt op de jaarvergadering van de Pro League. Er ligt een voorstel op tafel van onder meer Club Brugge en Charleroi om de halvering af te schaffen. De tegenstanders van de afschaffing hebben een tegenvoorstel: de winnaar van Play-off 2 rechtstreeks een Europees ticket toekennen en dus geen barragematch meer laten spelen met een club uit Play-off 1.

Pro League: Marc Coucke vandaag voorzitter, exit Timmermans?

Vandaag wordt de nieuwe voorzitter van de Pro League verkozen. Er is met Marc Coucke maar één kandidaat om Roger Vanden Stock op te volgen. Het enige wat de Anderlecht-voorzitter moet doen, is 30 van de 45 stemmen halen. De G5 (Anderlecht, Club Brugge, Genk, Gent en Standard) hebben elk drie stemmen, de K11 (de overige eersteklassers) twee en de clubs uit 1B één stem. Er is wel wat oppositie tegen Coucke omdat hij zijn programma nog niet heeft voorgesteld. “Als dat op de vergadering ook niet het geval is, dan stemmen we tegen”, klinkt het in die kringen. Verwacht wordt dat Coucke toch verkozen zal worden. Johan Timmermans, voorzitter van KV Mechelen, zal dan weer niet verkozen worden in de raad van bestuur van de Pro League. Het gegeven dat KV Mechelen naar de burgerlijke rechtbank stapte tegen de voetbalbond en de Pro League met betrekking tot de licentie van Moeskroen, wordt hem zwaar aangerekend. Timmermans zit ook nog in de raad van bestuur van de voetbalbond en is lid van de licentiecommissie van de UEFA.