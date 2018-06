Amnesty: “VS doodde buitensporig veel burgers in Raqqa”

Op de eerste verjaardag van het offensief tegen het ISIS-bolwerk Raqqa publiceert Amnesty International dinsdag een nieuw rapport over de verwoestende tol voor stad en bewoners van de “vernietigingsoorlog” onder leiding van de Verenigde Staten. “Er zijn sterke bewijzen dat lucht- en artillerieaanvallen van de Coalitie duizenden burgers hebben gedood en verwond, onder meer door buitensporige of willekeurige aanvallen die is strijd zijn met het internationale humanitaire recht en die mogelijk oorlogsmisdaden zijn.”

“De in dit rapport beschreven aanvallen lijken onevenredig of willekeurig of beide en als zodanig onwettige en potentiële oorlogsmisdaden. De gevallen die hier zijn gedocumenteerd, bieden een voorbeeld van een breder patroon, geven aanleiding tot ernstige bezorgdheid en moeten grondig en onafhankelijk worden onderzocht”, aldus Amnesty in de conclusies.

Foto: BELGAIMAGE

Om Islamitische Staat uit zijn zogenaamde ‘hoofdstad’ Raqqa te verjagen doodde en verwondde de VS-Coalitie van 6 juni tot 12 oktober 2017 duizenden burgers – sommigen in hun huis, anderen waar ze een schuilplaats hadden gezocht, nog anderen toen ze probeerden te ontsnappen – en vernielde grote delen van de stad. Huizen, privé- en openbare gebouwen en infrastructuur werden tot puin herleid of onherstelbaar beschadigd.

Onderzoekers van de mensenrechtenorganisatie bezochten 42 plaatsen die getroffen werden door luchtaanvallen en interviewden 112 burgerbewoners.

De Coalitie heeft altijd volgehouden dat haar troepen het nodige deden om de verliezen onder de burgerbevolking tot een minimum te beperken. De verhalen in het rapport zetten die bewering op losse schroeven, stelt Amnesty International. Het rapport gaat uitvoerig in op vier families die de brutale gevolgen van de luchtbombardementen ondervonden. De vier families samen verloren 90 verwanten en buren – 39 van hen behoorden tot één en dezelfde familie – die bijna allemaal gedood werden door luchtaanvallen van de Coalitie.

“De bewering van de Coalitie dat ze met haar precieze luchtcampagne ISIS weg kon bombarderen uit Raqqa en tegelijk toch erg weinig burgerslachtoffers maakte, houdt geen steek. In Raqqa troffen we een niveau van vernietiging aan, te vergelijken met wat we hebben gezien in de decennia dat we oorlogen coveren”, luidt het.

Brutale bewind ISIS is geen excuus

Foto: BELGAIMAGE

“Het brutale, vier jaar durende ISIS-bewind stond bol van de oorlogsmisdaden. Maar de schendingen van ISIS, waaronder het gebruiken van burgers als menselijk schild, ontslaan de Coalitie niet van haar verplichting om alle mogelijke voorzorgen te nemen om de schade voor burgers tot een minimum te beperken. Wat de stad platlegde, en zoveel burgers doodde en verwondde, was het herhaaldelijke gebruik door de Coalitie van explosieve wapens in dichtbevolkte zones, waarvan ze wisten dat burgers er in de val zaten. Zelfs precisiewapens zijn maar zo precies als de keuze van de doelwitten”, stelt Amnesty International.

Amerikaanse, Britse en Franse coalitietroepen voerden tienduizenden luchtaanvallen uit. De VS-troepen gaven toe dat ze 30.000 artilleriebeschietingen hebben uitgevoerd tijdens het Raqqa-offensief. VS-troepen waren verantwoordelijk voor meer dan 90 procent van de luchtaanvallen. “Een hoge Amerikaanse legerofficier zei dat meer artilleriegranaten op Raqqa werden gegooid dan op enige andere plaats sinds de oorlog in Vietnam. Aangezien artilleriegranaten een foutenmarge van meer dan honderd meter hebben, is het niet verwonderlijk dat zulke grote aantallen burgerslachtoffers vielen”, zegt Donatella Rovera, senior crisisexpert van Amnesty International.