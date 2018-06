“Limburg als eerste regio klimaatneutraal in 2020”

“In 2020 zal Limburg als eerste regio in ons land klimaatneutraal zijn. Dan zal het Limburgse klimaatbedrijf Nuhma evenveel groene stroom produceren als de 360.000 Limburgse gezinnen verbruiken.” Dat zeggen CEO Ludo Kelchtermans en voorzitter Tony Coonen van Nuhma dinsdag in Het Belang van Limburg.

Nuhma is het nutsbedrijf waarin de Limburgse gemeenten investeren in hernieuwbare energie en slimme toepassingen. Het is het grootste klimaatbedrijf van het land. Het jaarverslag 2017, dat maandagavond werd goedgekeurd, leert dat Nuhma vorig jaar 14,6 miljoen euro winst heeft geboekt. Daarvan keert het 8 miljoen uit aan de aandeelhouders.

In 2020 zal Limburg klimaatneutraal zijn wat het residentiële gebruik betreft. “Met Eco2050 kijken we nu al verder”, zeggen Kelchtermans en Coonen. “Vanaf 1 januari kunnen burgers mee investeren in groene energieprojecten. Binnenkort starten we in Lommel, Bilzen, Herk-de-Stad en Riemst ook met ‘zonnedaken’ op openbare gebouwen. Wie investeert zal het rendement rechtstreeks als korting op zijn stroomfactuur verrekend zien.”