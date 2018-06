Aanklager wil ex-campagneleider van Trump weer laten opsluiten

Speciaal aanklager Robert Mueller, die in de Verenigde Staten het onderzoek voert naar Russische inmening tijdens de presidentsverkiezingen van 2016, beschuldigt Paul Manafort, de vroegere campagneleider van Amerikaans president Donald Trump, ervan dat hij geprobeerd heeft om getuigen valse verklaringen te laten afleggen. Dat blijkt uit documenten die Mueller bij de rechtbank heeft ingediend.

De 69-jarige Manafort, van juni tot augustus 2016 de leider van de verkiezingscampagne van Trump, wordt beschuldigd van tientallen aanklachten in verband met zijn vroegere zaken in Oekraïne, waaronder criminele samenzwering, belastingontduiking en witwassen van geld ter waarde van 30 miljoen dollar. De aanklachten zijn het resultaat van het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller, maar houden evenwel geen verband met de Trump-campagne.

Mueller beschuldigt Manafort er nu van dat hij getuigen in de zaak via telefoon en een geëncrypteerde berichtendienst probeerde te contacteren. Daarmee schond hij de voorwaarden van zijn vrijlating in afwachting van zijn proces. De speciaal aanklager eist nu dat Manafort opnieuw in hechtenis wordt genomen.