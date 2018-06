PVDA open voor allianties met groenen en socialisten bij gemeenteraadsverkiezingen

Het uiterst linkse PVDA/PTB staat voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober open voor allianties met Ecolo/Groen of de PS/sp.a. Dat zegt Raoul Hedebouw in een interview in Le Soir. Wat de parlementsverkiezingen van 2019 betreft, dat is nog een andere zaak.

“We staan open voor discussies over toekomstige meerderheden” in de gemeenten, zegt Hedebouw. “Ik denk aan Borgerhout, Zelzate, Herstal (...). We willen doorbreken in middelgrote steden zoals Namen, Hoei, Verviers... maar ook in Brussel-Stad.” Volgens Hedebouw kan PVDA/PTB het politieke evenwicht op lokaal vlak naar links doen kantelen.

Wat het cordon sanitaire rond de PTB betreft - MR en cdH sluiten samenwerking uit - spreekt Hedebouw van “paniek”. “Je voelt de paniek, de angst, tegenover de groei van links.” Volgens Hedebouw denkt zijn partij er ook niet aan om ook maar één dag met de MR samen te besturen.