Ruim vier jaar cel voor Vietnamese taxidermist die 7.000 zeeschildpadden opzette

In Vietnam is een taxidermist dinsdag veroordeeld tot vier en een half jaar cel voor illegale handel in opgezette zeeschildpadden. Bij de man thuis werden volgens lokale media maar liefst 7.000 geprepareerde exemplaren van de bedreigde diersoort gevonden. Hij riskeerde een maximumstraf van 15 jaar.

De 46-jarige Hoang Tuan Hai verruilde de opgezette zeeschildpadden voor sigaretten en bier, en werd in 2014 opgepakt nadat de politie 7.000 exemplaren in zijn woning had aangetroffen, net als 800 opgezette doopvontschelpen. Volgens de speurders ging het om de grootste illegale collectie van zeeschildpadden ooit ontdekt.

In Vietnam komen vijf soorten van zeeschildpadden voor. Die zijn allemaal bedreigd en hebben dus een beschermde status.