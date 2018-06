Russische roebels landen ook in Gent: Buffalo's krijgen 8 miljoen euro voor Gigot

Na Anderlecht – voor Uros Spajic – ziet ook AA Gent een flinke som uit Rusland in de clubkas belanden. De Buffalo’s vangen zo’n 8 miljoen euro van Spartak Moskou voor de Franse centrale verdediger Samuel Gigot (24), hun beste speler van het afgelopen seizoen.

AA Gent is dus zijn beste speler van het voorbije seizoen kwijt, maar volgens Russische bronnen is het ook zo’n 8 miljoen euro rijker. Gigot is al langer klaar voor een stap hogerop, dat wisten zijn ex-trainer Hein Vanhaezebrouck en zijn huidige coach Yves Vanderhaeghe. Die stap hogerop werd niet Engeland, Frankrijk of Italië, wel Rusland. Gigot tekent voor vier jaar bij Spartak Moskou, afgelopen seizoen derde in de Russische competitie.

AA Gent vangt zo vroeg in de transferperiode een stevige som en heeft nu zelf slagkracht om de markt op te gaan. Het is twee jaar geleden, na de Champions League-campagne, dat AA Gent nog een dergelijk bedrag incasseerde. Sven Kums vertrok toen voor zo’n 9 miljoen euro naar Watford. Anderlecht lichtte vorige week wel de aankoopoptie bij AA Gent op Kenny Saief voor zo’n 3,75 miljoen euro.

Deze transfer komt niet uit de lucht gevallen, want de Russische clubs hebben hun vizier op de Belgische markt gericht. Ook Krasnodar had Gigot op de radar en betaalde vorige week 7 miljoen euro voor Anderlecht-verdediger Uros Spajic. Afgelopen winter betaalde Spartak Moskou ook al 7 miljoen aan Anderlecht voor Sofiane Hanni. En ook Gigot kon in januari al op Russische belangstelling rekenen.

AA Gent kiest eieren voor zijn geld, want na Kums greep het enkele keren naast een lucratieve uitgaande transfer. Nu is het dus weer bingo. Samuel Gigot is een succesverhaal, want AA Gent betaalde in januari 2017 1,3 miljoen euro voor hem aan KV Kortrijk. De Fransman ontwikkelde zich tot de steunpilaar in de Gentse defensie. Op het einde van dit seizoen ontving Gigot van de Gentse supporters de Jean-Claude Bouvytrofee als meest verdienstelijke speler.

Mitrovic naar Strasbourg

Ook de transfer van Stefan Mitrovic naar strasbourg is rond. De Servische verdediger die afgelopen winter een transfer naar Saint-Etienne misliep werd in februari nog geopereerd aan de enkel en speelde in 2018 geen minuut voor AA Gent. Hij tekent voor vier seizoenen en wordt in principe vandaag voorgesteld.

Wat met Foket?

AA Gent heeft geanticipeerd op het vertrek van een centrale verdediger door afgelopen winter de Noorse linksvoetige Sigurd Rosted aan te trekken. Maar het valt af te wachten wat er gebeurt met Thomas Foket, in juni 2019 einde contract en naar verluidt op de radar van AS Roma, en met Dylan Bronn. Die laatste heeft er pas zijn eerste seizoen op het hoogste niveau op zitten, maar maakte meteen indruk en speelt straks met Tunesië op het WK.

Ook voor Peter Olayinka, die terugkeert van zijn uitleenbeurt aan Zulte Waregem en op wie AA Gent rekent voor komend seizoen, is er steeds meer interesse. Clubs uit Duitsland, Frankrijk en Tsjechië namen al contact op met zijn zaakwaarnemer. Olayinka wil een duidelijk sportief plan horen van de Buffalo’s.