Trump trekt uitnodiging voor winnaars Super Bowl in: “Ze zijn niet trots op het volkslied”

De president ligt al geruime tijd in de clinch met sporters uit het American football die knielen tijdens het volkslied, dat voorafgaande aan de wedstrijden wordt gespeeld. Ze doen dat uit protest tegen het politiegeweld dat vooral zwarte Amerikanen treft. Trump vindt het gedrag respectloos, hij noemde in een van zijn boze tweets hierover de knielende footballers zelfs “hoerenzonen”.

In een verklaring zei Trump dat de spelers van de Philadelphia Eagles niet welkom zijn omdat ze het niet eens zijn met hun president, die erop staat dat ze “trots opstaan voor het volkslied, uit respect voor onze militaire helden en ons geweldige land”.

The Philadelphia Eagles Football Team was invited to the White House. Unfortunately, only a small number of players decided to come, and we canceled the event. Staying in the Locker Room for the playing of our National Anthem is as disrespectful to our country as kneeling. Sorry!