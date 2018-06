Marc Coucke kan zich vandaag helemaal opwerpen als één van de nieuwe leiders van het Belgische voetbal

Vandaag wordt de nieuwe voorzitter van de Pro League verkozen. Nu, verkozen. Er is met Marc Coucke maar één kandidaat om Roger Vanden Stock op te volgen. Het enige wat de Anderlecht-voorzitter moet doen, is 30 van de 45 stemmen halen. De G5 (Anderlecht, Club Brugge, Genk, Gent en Standard) hebben elk drie stemmen, de K11 (de overige eersteklassers) twee en de clubs uit 1B één stem. Er is wel wat oppositie tegen Coucke omdat hij zijn programma nog niet heeft voorgesteld. “Als dat op de vergadering ook niet het geval is, dan stemmen we tegen”, klinkt het in die kringen. Verwacht wordt dat Coucke toch verkozen zal worden.