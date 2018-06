Mega ‘vuurbal’ verbaast Chinezen: “Nog nooit zoiets gezien”

De inwoners van het Chinese Xishuangbanna werden vrijdagavond verrast door een enorme vuurbal in de lucht. “Plots werd de donkere hemel helemaal klaar, en daarna zagen we een vuurbal naar beneden komen terwijl het donderde”, aldus een toeschouwer.

Een vallende ster hebben we wel al vaker gezien, maar een enorme vuurbal die naar beneden dondert, dat gebeurt toch wat minder. “De officiële naam voor deze vuurbal is eigenlijk meteoor of bolide”, laat de Chinese academie van Wetenschap weten. “Het brandende uitzicht is ontstaan door de intense wrijving die de meteoor ervoer toen hij de aardse atmosfeer binnenkwam.”