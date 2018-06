Wat nachtelijk licht onthult over de economie van een land

Er is een originele manier om activiteit en economische groei in een bepaald land te meten. De mate van verlichting ’s avonds en ’s nachts. Je kunt er ook officiële groeicijfers mee betwisten.

Landen als China en Rusland drijven hun economische groeicijfers vaak kunstmatig op met 15 tot 30 procent. Dat moet blijken uit een rapport van Luis R. Martinez van de universiteit van Chicago. Martinez vergeleek, aldus The Washington Post, de zelf aangeleverde groeicijfers van een land met de nachtelijke verlichting in datzelfde land. In tegenstelling tot het eerste cijfer waren die lichtdata van een externe (en nieuwe) bron. Ze kwamen namelijk van satellieten via de Nasa.

Meer lichtgebruik

Eerder onderzoek gaf al aan dat de toename in verlichting ’s avonds en ‘s nachts een zeker verband houdt met een toename in economische activiteit. “Naargelang het inkomen van mensen stijgt, gaan ze meer investeren en consumeren én in de avonduren dus ook meer licht gebruiken”, aldus Martinez.

Die redenering ging op voor een reeks westerse landen zoals de Verenigde Staten en landen in West-Europa. Een toename van 10 procent in het nachtelijk elektriciteitsverbruik leidde daar tot een groei van gemiddeld 2,4 procent in het bruto binnenlands product (bbp). Maar toen Martinez dezelfde oefening deed voor meer autoritaire landen, moest hij vaststellen dat hun aangehaalde stijging van het bbp in verhouding een stuk hoger lag dan de feitelijke toename van het elektriciteitsverbruik bij duisternis.

De onderzoeker veronderstelt dat sommige regimes hun groeicijfers bewust opkrikken om de economische verwezenlijkingen van plaatselijke politici in verkiezingsjaren te doen overschatten. Of hoe licht veel kan verklappen.