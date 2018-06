Dementerenden in Roeselaars rusthuis gaan terug in de tijd met virtual reality

Roeselare - Het rusthuis van Roeselare heeft iets nieuws voor de dementerende bewoners. Het personeel laat hen namelijk door middel van een VR-bril hun jeugd of volwassen leven herbeleven. Wanneer de dementerenden de bril opzetten, zien ze hun ouderlijk huis of de plek waar ze vroeger op vakantie gingen.

Het is bewezen dat dementerende mensen rustig worden van beelden en of foto’s van plaatsen die ze kennen. Het rusthuis van Roeselare speelt daar handig op in door hen een virtual reality bril op te zetten die hun geheugen ‘terugroept’. Met de bril kunnen ze naar plaatsen kijken die ze kennen van vroeger, wat hen zou aanzetten om erover te vertellen tegen kinderen en kleinkinderen.