“N-VA kreeg een marsorder om niets over de Rode Duivels te zeggen”

Politici van N-VA hebben tijdens het Europees Kampioenschap voetbal in Frankrijk van 2016 een richtlijn van de partijtop gekregen om geen commentaar te geven over de Rode Duivels. Dat zei VRT-journaliste Linda De Win gisteravond in het Eén-programma Wereldkampioenen.

In de aflevering kwam ter sprake dat Vincent Kompany na de zege van België tegen Schotland in 2012 een controversiële tweet verstuurde met “België is van iedereen, maar vanavond toch vooral van ons”. Die tweet was een knipoog naar een uitspraak van Bart De Wever, die twee dagen eerder een klinkende verkiezingsoverwinning van N-VA in Antwerpen had gevierd met de woorden “’t Stad is van iedereen, maar vanavond toch vooral van ons”.

Linda De Win Foto: één

Op de vraag van Ben Crabbé of Kompany met zijn tweet de N-VA wou pareren, zei Linda De Win: “Tijdens het EK in Frankrijk zijn in het restaurant in het Vlaams parlement, waar ook politici komen eten, Belgische vlaggetjes opgehangen. Voorzitter Jan Peumans (N-VA) vond dat geen goed idee, Belgische vlaggetjes in het Vlaams parlement. En op een dag gebeurde er politiek niet veel en was er ’s avonds een belangrijke match. In het parlement probeerde ik een aantal politici te vragen: wat verwacht je, gaan de Rode Duivels winnen? Ik kon bijna geen enkele N-VA politicus of minister bij mij krijgen, want die wilden daar niets over zeggen. Die wilden niet gezegd hebben: ik supporter voor de Rode Duivels. Ze hadden marsorders gekregen om daar niet over te communiceren. En dan denk ik: het is toch maar voetbal?”

Crabbé vroeg zich af of de N-VA en de Vlaams-nationalisten bang zijn voor het succes van de nationale ploeg, omdat die het nationale gevoel versterkt. Anderlecht-topman Marc Coucke relativeerde dat: “De volgende drie weken is iedereen weer Belg. Wat niet wegneemt dat nadien de ene weer links denkt en de andere rechts.”