Gastland Singapore slaat munten in aanloop naar top tussen Trump en Kim

De Singaporese Munt heeft drie herdenkingsmunten voorgesteld in de aanloop naar de top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Eerder stelden ook de VS al zo’n munt voor, nog voor het zeker was dat de top zou plaatsvinden.

De drie munten herdenken de top als een “belangrijke stap richting wereldvrede”, en tonen de rol van Singapore “als een neutrale gastheer en een gateway op het vlak van economie en veiligheid tussen het oosten en het westen”, zo staat te lezen op de website van de Munt van Singapore.

Op de ene zijde van de munt staat een handdruk met op de achtergrond de vlaggen van Noord-Korea en de VS, op de andere kant staat een duif met daarboven “World Peace” (wereldvrede).

Foto: REUTERS

Nikkel, zilver en goud

De munt wordt in drie versies geslagen: met een laag nikkel, in zilver en in goud. De prijzen variëren tussen 36 Singapore dollar (23 euro) voor de vernikkelde versie en 1.380 Singapore dollar (884 euro) voor de gouden munt. Er worden enkele duizenden exemplaren geslagen. Vanaf vandaag/dinsdag kunnen ze online besteld worden.

Veel kritiek

Op 22 mei lanceerde het Witte Huis ook al herdenkingsmunten van de top, met aan de ene kant de hoofden van Kim en Trump in profiel en de vlaggen van hun landen, en aan de andere een afbeelding van Air Force One die over het Witte Huis vliegt. Het ontwerp van de munt leidde tot veel kritiek, aangezien dictator Kim op de munt met “Opperste Leider” wordt aangeduid.

Foto: REUTERS

Bovendien was er destijds nog heel veel onzekerheid over de vraag of de top wel zou plaatsvinden. Op 24 mei blies de Amerikaanse president de ontmoeting zelfs af, maar ondertussen lijkt het er dan toch op dat er wel degelijk een ontmoeting komt tussen Kim en Trump. Die zal plaatsvinden op 12 juni om 09.00 uur. Witte Huis-woordvoerster Sarah Huckabee Sanders verklaarde maandag nog dat er “aanzienlijke vooruitgang” is geboekt in het overleg met Pyongyang.