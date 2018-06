Nainggolan valt knullig stil met Ferrari, maar bezorgt vrouw wel mooie herinnering

Nainggolan met zijn zwarte Ferrari aan het MAS in Antwerpen toen hij te gast was bij Gert Late Night. Foto: Wim Hendrix

Radja Nainggolan viel in het zuiden van de provincie Luxemburg in panne met een lege brandstoftank. Zijn zwarte Ferrari viel stil op enkele meters van het Truck Center in Habay, Luxemburg. Séverine Peeters was daar toevallig aan het tanken en keek plots in de ogen van ‘Il Ninja’. Ze praatte kort met de ex-Rode Duivel en Nainggolan nam zelfs de tijd om een selfie te nemen met de jonge vrouw. Vervolgens haalde hij een bidon gevuld met benzine om zijn Ferrari vol te tanken.

De zwarte Ferrari van Radja Nainggolan. Foto: Wim Hendrix