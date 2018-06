Opvallend: de oudste speler op het WK is ouder dan bondscoach Martinez

Essam El-Hadary is 45 jaar en vijf maanden oud en zal daarmee het record van de Colombiaanse legende Faryd Mondragon verbreken als oudste speler ooit op een WK. Hij zal morgenavond te zien zijn in het Koning Boudewijnstadion tijdens de oefenmatch van de Rode Duivels tegen de 'Pharaohs'.

El-Hadary zal het record pas officieel verbreken op vrijdag 15 juni in de openingswedstrijd van Egypte tegen Uruguay. De volgende twee wedstrijden zal hij telkens zijn eigen record met enkele dagen aanscherpen, om het record definitief vast te leggen op 45 jaar, 6 maanden en 10 dagen bij de laatste wedstrijd van Egypte in de poulefase op 25 juni tegen Saoedi-Arabië.

De Egyptische nummer 1 zal daarmee ouder zijn dan Roberto Martinez, de 44-jaar oude coach van de Rode Duivels. Morgenavond speelt El-Hadary met Egypte een oefenmatch in het Koning Boudewijnstadion tegen de Duivels van Martinez.

El-Hadary is ook meer dan 6 jaar ouder dan de tweede oudste speler die naar het WK gaat, de Mexicaan Rafa Marquez, en ouder dan nog twee andere coaches: Aliou Cissé (Senegal) en Mladen Krstajic (Servië). Hij debuteerde als prof in 1993 voor de Egyptische club Damietta SC, en debuteerde bij de Egyptische nationale ploeg in 1996. De wedstrijd tegen België zal zijn 158e interland zijn, om na de groepsfase van het WK het gigantische aantal van 161 caps achter zijn naam te hebben. Ter vergelijking: het Belgisch record staat op naam van Tottenham-verdediger Jan Vertonghen die zaterdag tegen Portugal zijn 100e cap haalde.

Als Egypte nog verder wil geraken, zal het in groep A bij de eerste twee moeten eindigen en Uruguay of Rusland achter zich moeten laten. Een moeilijke opdracht, maar Egypte hoopt te kunnen rekenen op zijn absolute sterspeler Mo Salah, die nog aan het herstellen is van een schouderblessure.

Het record dat El-Hadary zal breken staat nu nog op naam van de Colombiaan Faryd Mondragon, eveneens een doelman, die mocht invallen in de laatste groepswedstrijd van Colombia op het WK 2014 toen hij 43 jaar en 3 dagen oud was.

El-Hadary won met Egypte vier keer de Africa Cup. Hij werd verkozen tot beste doelman van de Africa Cup in 2006, die in zijn thuisland gehouden werd, alsook in de Africa Cup van 2008 in Ghana en die van 2010 in Angola.