Verzorger erg geëmotioneerd: “Kai-Mook begon plots te brullen voor haar mama. Het ging door merg en been”

Planckendael is in rouw na het overlijden van Phyo Phyo (36): de verzorgers, maar ook overige dieren in de groep waarvan Phyo Phyo deel uitmaakte. Zij was de mama van Kai-Mook. “We hebben de andere dieren afscheid laten nemen. Dat was even enorm emotioneel. Kai-Mook begon enorm te brullen voor haar mama, dat ging echt door merg en been”, vertelt hoofdverzorger Ben Van Dyck vanuit de olifantentempel in Planckendael na een slapeloze nacht.