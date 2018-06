The Sun: “Zidane stapte op bij Real Madrid na een dispuut over Eden Hazard”

Het is de tabloid The Sun die het bericht lanceerde maar in Engeland en in Spanje wordt het wel gretig overgenomen: Zinedine Zidane zou zijn opgestapt bij Real Madrid na een dispuut met voorzitter Florentino Perez over... Eden Hazard.

Het is al langer bekend dat Zidane een fan is van Hazard. Dat is ook één van de redenen waarom de Rode Duivel de voorbije jaren en maanden aan de Koninklijke werd gelinkt.

Volgens Dan King van The Sun drong Zidane nu bij zijn voorzitter aan op de komst van de spelverdeler van Chelsea, maar Perez zou liever voor doelman David De Gea van Manchester United willen gaan om de gecontesteerde Keylor Navas te vervangen. Na dat meningsverschil zou Zidane hebben besloten om op te stappen, weet de sensatiekrant The Sun...

De 45-jarige Zidane kondigde vorige week verrassend aan dat hij opstapte bij Real, amper een week nadat de Champions League werd gewonnen. “Het was het goede moment”, luidde toen de verklaring.

Na een frustrerend seizoen gaf Hazard in mei zelf wel al voor het eerst zelf toe dat hij openstaat voor een nieuwe uitdaging.