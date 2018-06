De meningen zijn verdeeld over het debuut van Vormer als basisspeler bij Oranje: in Italië krijgt hij ervan langs

Ruud Vormer debuteerde maandag als basisspeler in het Nederlandse nationale elftal. Italië en Nederland speelden vriendschappelijk tegen elkaar, beide ploegen slaagden er niet in om zich te plaatsen voor het WK in Rusland dat volgende week donderdag start. De wedstrijd eindigde op 1-1. In de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport kreeg Vormer de laagste score van de hele ploeg, een vijf. Maar de Nederlandse kranten vonden de prestatie van de Brugge-speler best nog meevallen.

Eind mei maakte Vormer zijn debuut voor de Nederlandse nationale ploeg in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Slowakije. Hij mocht 45 minuten spelen en maakte een goede indruk. Bondscoach Ronald Koeman dropte hem maandag in de basis tijdens de vriendschappelijke wedstrijd tegen Italië, Vormer werd net voor de 70ste minuut vervangen. De wedstrijd eindigde op 1-1 en achteraf kreeg de Gouden Schoen ervan langs in La Gazzetta. De Italiaanse sportkrant gaf Vormer in de spelersbeoordeling maar een vijf, meteen de laagste score van Oranje.

In de Nederlandse kranten vielen de commentaren over de prestatie van de Brugge-speler best mee. AD schrijft dat Marten de Roon en Ruud Vormer het middenveld niet naar hun hand konden zetten, maar schonk verder geen aandacht aan Vormer. Arno Vermeulen becommentarieerde de wedstrijd tegen Italië voor het Nederlandse radioprogramma Langs de Lijn: “Over Ruud Vormer is het lastig iets te zeggen, hij viel tegen Slowakije goed in, maar speelde maandag onopvallend”, liet hij optekenen in NOS.