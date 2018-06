Twee zwaargewonden bij ongeval aan Kennedytunnel

Antwerpen -

Op de Antwerpse ring zijn maandagavond twee zwaargewonden gevallen bij een kop-staartbotsing ter hoogte van Antwerpen-Zuid nabij de Kennedytunnel. Dat zegt de federale politie. Een bestelwagen reed er achteraan in op een vrachtwagen die in de file stond achter de nachtelijke onderhoudswerken die deze week plaatsvinden in de tunnel.