Rode Duivels bij slechtste leerlingen van de klas in deze WK-categorie

De Rode Duivels nemen met Leander Dendoncker maar één speler uit de Belgische hoogste klasse mee naar het WK 2018. Een historisch dieptepunt op een totaal van 23 spelers. Daarmee behoort België uiteraard tot de slechtste leerlingen van de klas in Rusland. Ze zijn echter niet alleen: Senegal en Zweden nemen zelfs geen enkele speler mee die in eigen land aan de kost komt.

Eén speler van Anderlecht, verder komt de Jupiler Pro League-vertegenwoordiging binnen de Rode Duivels niet. Zelfs de Chinese competitie heeft met Axel Witsel en Yannick Carrasco meer spelers bij onze nationale elf dan onze eigen Jupiler Pro League. Met die cijfers behoort België tot de slechtste leerlingen van de klas op het WK in Rusland. Het contrast met voetballanden als Engeland (alle 23 actief in de eigen competitie), Spanje (17 spelers actief in eigen land) en Duitsland (15 spelers die in eigen land spelen) is immens.

Het is een historisch dieptepunt van een tendens die al geruime tijd aan de gang is. Waar onze nationale voetbaltrots op het WK 2002 nog vijftien spelers die actief zijn in eigen land telde, was dat op het WK 2014 nog maar drie. Euro 2016 werd dan nog wel aangevat met vier Rode Duivels die uitkwamen voor Belgische teams, in 2018 is het uithangbord van onze nationale competitie de nummer 23 van onze nationale ploeg.

Toch nog 16 spelers uit Belgische competitie op WK

Dat komt vooral doordat het voor de Belgische Jupiler Pro League steeds moeilijker wordt smaakmakers lang in eigen land te houden. Van de vier Rode Duivels die op Euro 2016 nog in eigen land aan de slag waren, versierden er drie meteen daarna een transfer. Thomas Meunier (toen nog Club Brugge) speelt nu voor PSG, Jordan Lukaku (toen KV Oostende) komt nu uit voor Lazio Roma en Christian Kabasele (toen Racing Genk) is nu van Watford.

Panikeren over de eigen competitie hoeven we voorlopig wel nog niet te doen. Er treden nog steeds zestien spelers uit de Belgische hoogste klasse aan op het WK. Dat is er eentje meer dan de Nederlandse Eredivisie. Het staat wel in schril contrast met de Engelse Premier League (124 spelers) of de Spaanse Primera Division (81 spelers).

Hier spelen onze Rode Duivels:

Twaalf in Engeland:

• Tottenham Hotspur (3): Alderweireld, Dembélé, Vertonghen • Chelsea (3): Batshuayi, Courtois, E. Hazard • Manchester City (2): De Bruyne, Kompany • Manchester United (2): Fellaini, R. Lukaku • Liverpool (1): Mignolet • West Bromwich Albion (1): Chadli

Twee in Spanje:

• FC Barcelona (1): Vermaelen • Real Sociedad (1): Januzaj

Twee in Duitsland:

• Borussia Mönchengladbach (1): T. Hazard • Wolfsburg (1): Casteels

Twee in Frankrijk:

• PSG (1): Meunier • AS Monaco (1): Tielemans

Twee in China:

• Tianjin Quanjian FC (1): Witsel • Dalian Yifang (1): Carrasco

Eén in Italië:

• Napoli (1): Mertens

Eén in Schotland:

• Celtic (1): Boyata

Eén in België:

• Anderlecht (1): Dendoncker