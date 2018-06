Veel doden bij aanval van anti-ISIS-coalitie in Syrië

Bij een luchtaanval van de door de VS geleide anti-ISIS-coalitie in het noordoosten van Syrië zijn volgens Syrische staatsmedia minstens tien burgers gedood. Onder de slachtoffers in al-Hasakah, niet ver van de Iraakse grens, bevonden zich vrouwen en kinderen, meldde het Syrische staatspersagentschap Sana dinsdag. De locatie wordt door de terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS) gecontroleerd.

Ook het Syrische Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) in het Britse Coventry acht de internationale coalitie voor de aanval verantwoordelijk. De site maakt melding van elf omgekomen burgers, onder wie vijf kinderen. De aanval vond maandagochtend plaats.

De anti-ISIS-coalitie steunt een in het weekend in de regio begonnen offensief van de lokale Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die door de Koerdische militie YPG worden aangevoerd. De ISIS-extremisten controleren in het oosten van Syrië nog kleine gebieden.