“Neergeschoten man in Gent bedreigde bestuurster met een mes”

Gent - De 33-jarige man die maandag neergeschoten werd door politieagenten in Gent, had volgens mensen die de politie belden een mes bij en zou de bestuurster van een wagen bedreigd hebben. Dat zegt het Oost-Vlaamse parket. Meer details over het schietincident zijn er nog niet.

Het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, heeft dinsdag meer details bekendgemaakt over het schietincident aan de Zwijnaardsesteenweg. Daar werd maandagavond een man neergeschoten door de politie bij een incident.

“Maandag omstreeks 18u50 ontving de politie een paar oproepen over een agressieve man ter hoogte van de Citadellaan en Heuvelpoort in Gent”, klinkt het in een persbericht. “Hij zou er meerdere mensen bedreigen met een mes, in een wagen gestapt zijn en de bestuurster van de wagen eveneens bedreigen met een mes.”

“De lokale politie van Gent kon het voertuig lokaliseren en zette de achtervolging in. De wagen hield halt aan de verkeerslichten op het kruispunt van de Zwijnaardsesteenweg met de Edelsteenstraat. Aan het stuur zat een vrouw, met daarnaast de verdachte. Twee politiemensen stapten uit hun voertuig en kwamen tussen. Daarop is een schietincident ontstaan.”

Meer details over de omstandigheden van het schietincident worden niet gegeven. “Zoals de standaardprocedure voorziet, werden twee onderzoeken opgestart”, zegt het parket. “Eén naar de feiten die de aanleiding hebben gegeven tot de tussenkomst van de politie en één naar het schietincident. De beide onderzoeken zijn volop aan de gang.”

“De verdachte raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij werd geopereerd. Het aanvankelijk levensgevaar is inmiddels geweken. Het gaat om een 33-jarige man met de Nigeriaanse nationaliteit, die woont in Gent. De verdachte en de vrouw aan het stuur zouden elkaar kennen.”