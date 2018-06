Groep A: Overleeft Rusland de zwakste WK-groep?

Brussel - Met Rusland tegen Saoedi-Arabië wordt op donderdag 14 juni om 18u (Belgische tijd) de 21e editie van het WK voetbal afgetrapt in het Luzhnikistadion in de hoofdstad Moskou.

Het duel tussen beide landen is niet meteen de meest tot de verbeelding sprekende openingswedstrijd van het WK. Vier jaar geleden keken Brazilië en Kroatië mekaar nog in de ogen in Sao Paulo. Met naast het organiserende land en Saoedi-Arabië ook Uruguay en Egypte is groep A zonder enige twijfel de zwakste groep op dit WK en ongeveer de enige groep die bij de loting van vorig jaar in Moskou gevormd kon worden waarin de Russen effectief een kans hebben om door te stoten naar de tweede ronde. Op basis van de kwaliteiten van de huidige selectie moet het thuisland effectief vrezen voor een vroegtijdige exit.

Het Russische voetbal gaat immers al enkele jaren gebukt onder racisme en geweld, met de uitspattingen van Russische aanhangers op het EK van twee jaar geleden in Frankrijk als absoluut dieptepunt. Op het veld wordt er weinig getoverd en van de zes laatste oefenwedstrijden konden de Russen er geen enkele winnen, weliswaar geteisterd door een reeks afzeggingen. Zo mist onder meer sterspeler Aleksandr Kokorin het WK door een blessure.

Met Saoedi-Arabië krijgen ze echter wel een erg zwakke tegenstander geserveerd, zo bleek ook uit de oefeninterland van eind maart in het Koning Boudewijnstadion. De Saoedi’s kwamen er toen niet aan te pas en mochten blij zijn dat het uiteindelijk bij 4-0 bleef. Rusland doet er overigens maar beter aan minstens een punt te pakken, want in de geschiedenis van het WK verloor het organiserende land nog nooit de openingswedstrijd. Op uitzondering van Zuid-Afrika in 2010 wist het gastland zich bovendien ook telkens te kwalificeren voor de tweede ronde. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie kon Rusland in drie WK-deelnames nog nooit de groepsfase overleven. Op het vorige WK in Brazilië verloren ze in de groepsfase nog met het kleinste verschil van België na een doelpunt van Divock Origi.

Met een uitschuiver tegen de Saoedi’s zouden ook de kansen op de tweede ronde zwaar gehypothekeerd worden, want Uruguay en Egypte zijn toch tegenstanders van een ander niveau. Voor de Uruguayanen zou dit WK het laatste kunstje moeten worden van de talentvolle generatie met daarin Luis Suarez en Edinson Cavani. Voor Egypte is het dan weer bang afwachten of sterspeler Mo Salah tijdig fit geraakt. De aanvaller van Liverpool sukkelt met een schouderblessure na een onzacht contact met Real-verdediger Sergio Ramos in de finale van de Champions League.

De fiches van de ploegen in groep A van het WK voetbal in Rusland:

- RUSLAND -

WK: 10 deelnames (waarvan 7 als USSR). Vierde in 1966 (USSR),

EK: 10 deelnames. Winnaar in 1960 (USSR). Tweede in 1964, 1972, 1988 (USSR), halve finalist in 2008.

Olympische Spelen: winnaar in 1956, 1988 (USSR)

FIFA-ranking: 66

Bondscoach: Stanislav Cherchesov (Rus)

Speerpunt: Igor Akinfeev (CSKA Moskou/Rus)

Geplaatst als gastland

Selectie:

Keepers: Igor Akinfeev (CSKA Moskou), Vladimir Gabulov (Club Brugge), Andrey Lunev (Zenit Sint-Petersburg)

Verdedigers: Vladimir Granat (Rubin Kazan), Fedor Kudryashov (Rubin Kazan), Ilya Kutepov (Spartak Moskou), Andrey Semenov (Ahmat Grozny), Igor Smolnikov (Zenit Sint-Petersburg), Mario Fernandes (CSKA Moskou), Sergei Ignashevich (CSKA Moskou)

Middenvelders: Yury Gazinsky (Krasnodar), Alexander Golovin (CSKA Moskou), Alan Dzagoev (CSKA Moskou), Alexander Erokhin (Zenit Sint-Petersburg), Yury Zhirkov (Zenit Sint-Petersburg), Roman Zobnin (Spartak Moskou), Daler Kuzyaev (Zenit Sint-Petersburg), Anton Miranchuk (Lokomotiv Moskou), Alexander Samedov (Spartak Moskou), Denis Cheryshev (Villarreal)

Aanvallers: Artem Dzyuba (Arsenal Tula), Alexey Miranchuk (Lokomotiv Moskou), Fedor Smolov (Krasnodar)

- SAOEDI-ARABIË -

WK: 5e deelname

FIFA-ranking: 67

Bijnaam: Woestijnzonen

Bondscoach: Juan Antonio Pizzi (Arg)

Speerpunt: Fahad Mawallad (Al-Ittihad/SAr))

Parcours WK-kwalificaties: Saoedi-Arabië eindigde na Japan op de tweede plaats in zijn groep.

Selectie:

Doelmannen: Abdullah al-Mayouf (Al-Hilal), Yasser al-Mosaileem (Al-Ahli), Mohammed al-Owais (Al-Ahli)

Verdedigers: Mansour al-Harbi (Al-Ahli), Yasser al-Shahrani (Al-Hilal), Osama Hawsawi (Al-Hilal), Omar Hawsawi (Al-Nassr), Motaz Hawsawi (Al-Ahli), Ali al-Bulayhi (Al-Hilal), Mohammed al-Burayk (Al-Hilal)

Middenvelders: Abdulla Otayf (Al-Hilal), Salman al-Faraj (Al-Hilal), Abdulmalik al-Khaibari (Al-Hilal), Abdullah al-Khaibari (Al-Shabab), Mohammed Kanno (Al-Hilal), Hussein al-Moqahwi (Al-Ahli), Taisir al-Jassim (Al-Ahli), Hattan Bahebri (Al Shabab), Salem al-Dawsari (Al-Hilal), Yahya al-Shehri (Al-Nassr), Fahad al-Muwallad (Al-Ittihad)

Aanvallers: Mohammed al-Sahlawi (Al-Nassr), Mohannad Assiri

- EGYPTE -

WK: 3e deelname

Africa Cup: winnaar in 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 en 2010

FIFA-ranking: 46

Bijnaam: de Farao’s

Bondscoach: Hector Cuper (Arg)

Speerpunt: Mohamed Salah (Liverpool/Eng)

Parcours WK-kwalificaties: winnaar in groep E, na vier zeges, één draw en één nederlaag

Selectie:

Doelmannen: Essam El-Hadary (Taawoun), Mohamed El-Shennawi (Al-Ahly), Sherif Ekramy (Al-Ahly)

Verdedigers: Ahmed Fathi (Al-Ahly), Ahmed Elmohamady (Aston Villa), Omar Gaber (Los Angeles FC), Mohamed Abdel-Shafi (Al-Fateh), Saad Samir (Al- Ahly), Ahmed Hegazi (West Bromwich), Ali Gabr (West Bromwich), Ayman Ashraf (Al-Ahly), Mahmoud “El-Winsh” Hamdy (Zamalek)

Middenvelders: Shikabala (Al-Raed), Abdallah El-Said (KuPS Kuopio), Mohamed Elneny (Arsenal), Tarek Hamed (Zamalek), Mahmoud Kahraba (Ittihad Jeddah), Mahmoud “Trezeguet” Hassan (Kasimpasa), Sam Morsy (Wigan), Amr Warda (Atromitos)

Aanvallers: Mohamed Salah (Liverpool), Marwan Mohsen (Al-Ahly), Ramadan Sobhi (Stoke City)

- URUGUAY -

WK: 13e deelname. Winnaar in 1930 en 1950.

Copa America: 15x winnaar

Olympische Spelen: winst in 1924 en 1928

FIFA-ranking: 17

Bijnaam: la Celeste

Bondscoach: Oscar Washington Tabarez (Uru)

Speerpunt: Luis Suarez (Barcelona/Spa)

Kwalificaties: tweede in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiegroep, na Brazilië

Selectie:

Doelmannen: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco de Gama), Martin Campana (Independiente)

Verdedigers: Diego Godin (Atlético Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lissabon), José Maria Gimenez (Atlético Madrid), Maximiliano Pereira (Porto), Gaston Silva (Independient), Martin Caceres (Lazio Rome), Guillermo Varela (Penarol)

Middenvelders: Nahitan Nandez (Boca Juniors), Lucas Torreira (Sampdoria), Matias Vecino (Inter Milaan), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sanchez (Monterrey), Jonathan Urretaviscaya (Pachuca), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodriguez (Penarol)

Aanvallers: Cristhian Stuani (Girona), Edinson Cavani (PSG), Maximiliano Gomez (Celta Vigo), Luis Suarez (Barcelona)