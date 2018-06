Premier League verovert Rusland: meer dan één WK-ganger op zes speelt in Engeland

De 32 selecties voor het WK voetbal in Rusland, dat op 14 juni van start gaat, tellen in totaal 736 spelers, die in 52 verschillende landen aantreden. Maar liefst 124 spelers verdienen hun brood in Engeland, dat is meer dan één WK-ganger op zes. De Belgische competitie levert dan weer zestien spelers af.

De top vijf wordt ingenomen door de vijf belangrijkste Europese kampioenschappen. Na Engeland volgen Spanje (79), Duitsland (67), Italië (57) en Frankrijk (40). In de top tien treffen we met Saoedi-Arabië en Mexico slechts twee niet-Europese landen aan. Saoedi-Arabië levert 33 WK-spelers, onder wie 23 Saoedi’s. Mexico is dan weer goed voor 22 spelers, onder wie slechts 8 Mexicanen.

België staat met zestien spelers op de twaalfde plaats. Daarmee staat ons land net voor Nederland, dat vijftien spelers naar het WK stuurt. De Chinese competitie levert slechts acht spelers. België is met Yannick Carrasco (Dalian Yifang) en Axel Witsel (Tianjin Quanjian) samen met Nigeria het land dat het grootste aantal spelers uit China meeneemt.

Saoedi-Arabië en Engeland zijn de enige twee landen die hun 23 spelers uit hun eigen competitie halen. IJsland, Nigeria en Panama halen hun 23 spelers uit maar liefst dertien landen. Zweden en Senegal nemen dan weer niemand uit hun eigen competitie mee. De 23 Rode Duivels komen uit acht verschillende competities.

16 spelers uit Jupiler Pro League

Uit de Belgische competitie gaan dus zestien spelers naar het WK. Anderlecht is met Leander Dendoncker (België), Lukasz Teodorczyk (Polen), Kara Mbodj (Senegal) en Uros Spajic (Servië), die onlangs de overstap maakte naar het Russische Krasnodar, de Belgische hoofdleverancier. Mochten Isaac Kiese-Thelin (Waasland-Beveren) en Mahmoud “Trezeguet” Hassan (Kasimpasa) daar nog worden bijgerekend omdat ze nog steeds eigendom zijn van Anderlecht maar dit seizoen verhuurd werden, zou het aantal paars-witte WK-gangers nog iets hoger liggen. AA Gent levert met Lovre Kalinic (Kroatië), Dylan Bronn (Tunesië) en José Luis Rodriguez (Panama) drie spelers af en is daarmee de tweede Belgische ploeg. Standard staat met Mehdi Carcela (Marokko) en Guillermo Ochoa (Mexico) derde.

Manchester City stuurt zestien WK-gangers naar Rusland. Daarmee is de Engelse kampioen de best vertegenwoordigde club, voor Real Madrid (15), FC Barcelona (14), Tottenham (12), Paris Saint-Germain (12), Manchester United (11) en Bayern München (11).

Lijst van spelers met Belgische link in de selecties voor het WK voetbal in Rusland:

Groep A

Rusland: Vladimir Gabulov (Club Brugge)

Saoedi-Arabië: Osama Hawsawi (Al-Hilal, ex-Anderlecht)

Egypte: Mahmoud ‘Trezeguet’ Hassan (Kasimpasa, uitgeleend door Anderlecht, ex-Moeskroen)

Uruguay: /

Groep B

Portugal: William Carvalho (Sporting, ex-Cercle Brugge)

Spanje: /

Marokko: Mehdi Carcela (Standard), Mbark Boussoufa (Al-Jazira, ex-Gent en -Anderlecht) en Nabil Dirar (Fenerbahçe, ex-Westerlo en -Club Brugge)

Iran: Ramin Rezaeian (KV Oostende), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen, ex-Standard en -Sint-Truiden)

Groep C

Frankrijk: /

Australië: Mathew Ryan (Brighton, ex-Club Brugge en -Genk), Danny Vukovic (Genk)

Denemarken: Lukas Lerager (Girondins Bordeaux, ex-Zulte Waregem), Henrik Dalsgaard (Brentford, ex-Zulte Waregem)

Peru: /

Groep D

Argentinië: Lucas Biglia (AC Milan, ex-Anderlecht)

Kroatië: Lovre Kalinic (Gent), Ivan Perisic (Inter, ex-Roeselare en -Club Brugge)

IJsland: Ari Skulason (Lokeren), Sverrir Ingason (Rostov, ex-Lokeren), Alfred Finnbogason (FC Augsburg, ex-Lokeren), Ólafur Ingi Skúlason (Karabükspor, ex-Zulte Waregem), Birkir Bjarnasson (Aston Villa, ex-Standard)

Nigeria: Elderson Echiejile (Cercle Brugge), William Troost-Ekong (Bursaspor, ex-Gent), Wilfred Ndidi (Leicester City, ex-Genk)

Groep E

Brazilië: /

Costa Rica: Bryan Ruiz (Sporting, ex-Gent), Randall Azofeifa (Herediano, ex-Gent), Oscar Duarte (Espanyol Barcelona, ex-Club Brugge)

Zwitserland: /

Servië: Uros Spajic (Anderlecht), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio, ex-Genk), Luka Milivojevic (Crystal Palace, ex-Anderlecht), Aleksandar Mitrovic (Fulham, ex-Anderlecht)

Groep F

Duitsland: /

Mexico: Guillermo Ochoa (Standard)

Zweden: Isaac Kiese Thelin (Waasland-Beveren)

Zuid-Korea: /

Groep G

Engeland: /

Tunesië: Dylan Bronn (Gent), Anice Badri (Espérance Tunis, ex-Moeskroen)

Panama: José Luis Rodriguez (beloften Gent)

Groep H

Japan: Eiji Kawashima (Metz, ex-Lierse en -Standard)

Colombia: Carlos Bacca (Villarreal, ex-Club Brugge) en José Izquierdo (Brighton, ex-Club Brugge)

Senegal: Kara Mbodji (Anderlecht), Moussa Wagué (Eupen), Kalidou Koulibaly (Napoli, ex-Genk), Cheikhou Kouyaté (West Ham, ex-Anderlecht)

Polen: Lukasz Teodorczyk (Anderlecht)