Google investeert 200.000 euro in Molenbeekse codeerschool MolenGeek

Brussel - Google.org, de filantropische tak van de Amerikaanse gigant, investeert 200.000 euro in de Molenbeekse codeerschool MolenGeek. President van Google.org, Jacqueline Fuller, kwam de cheque persoonlijk overhandigen. MolenGeek kan dankzij de beurs zijn codeerschool verder uitbreiden.

MolenGeek werd drie jaar geleden opgestart door Julie Foulon en Ibrahim Oussari en heeft als doel digitale skills aan te leren bij jongeren zonder diploma of eerdere opleiding in de digitale wereld. Tegelijkertijd wakkert het project de sociale cohesie in en rond Molenbeek aan door jongeren een kans aan te bieden.

“Een van de belangrijkste zaken is onze jeugd voorzien van digitale vaardigheden om hen zo te laten genieten van de groeiende digitale economie. MolenGeek is een van de oplossingen die we nodig hebben en moet in heel Europa en wereldwijd gekopieerd worden”, stelt Jacqueline Fuller. Om de groeiende vraag naar codeerders te ondersteunen, wordt de samenwerking met MolenGeek uitgebreid met een beurs van 200.000 euro.

“We hebben 400 vierkante meter aan extra ruimte gecreëerd op de eerste verdieping met daarin vijf klaslokalen. Daarmee kunnen we nog meer personen bereiken en hen leren coderen. Dankzij de financiële steun kunnen we ook de opvolging verzekeren en zorgen dat ze een job vinden”, stelt oprichter Ibrahim Oussari.

Momenteel volgen een vijftigtal personen lessen aan de codeerschool en dagelijks komen er 160 mensen over de vloer.

“Veel jongeren werden afgeschilderd als een probleem in de maatschappij, maar als een naam als Google hen steunt, heeft dat een enorme impact”, stelt Oussari.