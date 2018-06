Groep B: Iberisch onderonsje met Spanje en Portugal

Brussel - Een dag na de openingswedstrijd op donderdag 14 juni is Portugal-Spanje op de eerste speeldag in groep B de eerste grote affiche op het WK voetbal in Rusland.

Daarmee staan de twee topfavorieten in groep B meteen tegenover mekaar. Het is het duel tussen de huidige (Portugal) en de vorige Europese kampioen (Spanje), twee landen die in Rusland iets te bewijzen hebben. Portugal moet met een generatie die de houdbaarheidsdatum ietwat voorbij is proberen te bevestigen dat de Europese titel van twee jaar geleden geen toevalstreffer was. Daarbij hangt veel af van de fitheid van Cristiano Ronaldo, die op zijn 33e alweer een zwaar seizoen in de benen heeft. Spanje is dan weer uit op eerherstel na vroegtijdige uitschakelingen op de vorige twee grote toernooien. Voor de start van dit WK wordt La Roja echter weer zoals vanouds tot de topfavorieten gerekend, naast Brazilië en Duitsland. Onder bondscoach Julen Lopetegui zijn de Spanjaarden al twintig wedstrijden ongeslagen, bijna twee jaar geleden kwamen ze met 0-2 winnen in Brussel.

Portugal van zijn kant toonde zich afgelopen zaterdag een moeilijk te ontwrichten tegenstander in het Koning Boudewijnstadion. De Rode Duivels bleven op 0-0 steken, en dan was Cristiano Ronaldo er niet eens bij bij de bezoekers.

Voor Marokko en Iran lijkt er niet meer dan een figurantenrol weggelegd in deze groep. Op 13 juni weten de Marokkanen of ze in 2026 het WK mogen organiseren. In die verkiezing zijn ze de enige overgebleven tegenkandidaat voor een gezamenlijke kandidatuur van de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Twee dagen later kijkt Marokko in Sint-Petersburg Iran in de ogen voor de eerste WK-wedstrijd van het land sinds 1998.

Zowel Marokko als Iran tellen enkele bekenden van de Jupiler Pro League in hun rangen. Marokko rekent op Standard-smaakmaker Mehdi Carcela en verder zullen ook Mbark Boussoufa (ex-Gent en Anderlecht) en Nabil Dirar (ex-Westerlo en Club Brugge) nog een belletje doen rinkelen bij de Belgische voetballiefhebber. Iran nam Oostende-verdediger Ramin Rezaeian op in zijn selectie, ook Reza Ghoochannejhad (ex-STVV en Standard) was enkele jaren actief in België.

De fiches van de ploegen in groep B van het WK voetbal in Rusland:

- SPANJE -

WK: 15e deelname. Winnaar in 2010. Vierde in 1950.

Confederations Cup: tweede in 2013. Derde in 2009

EK: winnaar in 1964, 2008, 2012. Tweede in 1984

Olympische Spelen: winnaar in 1992, tweede in 1920 en 2000

FIFA-ranking: 8

Bijnaam: La Roja

Bondscoach: Julen Lopetegui (Spa)

Speerpunten: Andrés Iniesta (Barcelona/Spa), David Silva (Manchester City/Eng), Isco (Real Madrid/Spa), Sergio Ramos (Real Madrid/Spa), Gerard Piqué (Barcelona/Spa)

Parcours WK-kwalificaties: Spanje won kwallificatiegroep G met 28 punten op dertig.

Selectie:

Doelmannen: David De Gea (Manchester United), Pepe Reina (Napoli) en Kepa Arrizabalaga (Athletic).

Verdedigers: Daniel Carvajal (Real Madrid), Álvaro Odriozola (Real Sociedad), Gerard Piqué (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Nacho (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Jordi Alba (Barcelona) en Nacho Monreal (Arsenal).

Middenvelders: Sergio Busquets (Barcelona), Isco (Real Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Lucas Vázquez (Real Madrid), Saúl Ñíguez (Atlético Madrid), Koke (Atlético Madrid), Thiago Alcántara (Bayern München), Andrés Iniesta (Barcelona) en David Silva (Manchester City).

Aanvallers : Iago Aspas (Celta), Rodrigo (Valencia) en Diego Costa (Atlético Madrid).

- PORTUGAL -

WK: 7e deelname. Derde in 1966. Vierde in 2006,

EK: winnaar in 2016. Tweede in 2004. Halve finales in 1984, 2000 en 2012

Olympische Spelen: Vierde in 1996

FIFA-ranking: 4

Bondscoach: Fernando Santos (Por)

Speerpunt: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Spa)

Parcours WK-kwalificaties: Portugal won kwalificatiegroep B met 27 punten op dertig. Het telde evenveel punten als Zwitserland, maar had een beter doelsaldo.

Selectie:

Doelmannen: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Beto (Goztepe), Rui Patricio (Sporting)

Verdedigers: Bruno Alves (Glasgow Rangers), Cedric Soares (Southampton), José Fonte (Dalian Yifang), Mario Rui (Napoli), Pepe (Besiktas), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Ricardo Pereira (FC Porto), Ruben Dias (Benfica).

Middenvelders: Adrien Silva (Leicester City), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham), Joao Moutinho (AS Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moskou), William Carvalho (Sporting), Bernardo Silva (Manchester City)

Aanvallers: André Silva (AC Milan), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Besiktas)

- MAROKKO -

WK: 5e deelname

Afrika Cup: winnaar in 1976. Tweede in 2004

FIFA-ranking: 42

Bijnaam: Leeuwen van de Atlas

Bondscoach: Hervé Renard (Fra)

Speerpunt: Mehdi Benatia (Juventus/Ita)

Parcours WK-kwalificaties: winnaar in groep C na 3 zeges en 3 draws

Selectie:

Doelmannen: Munir Mohamedi (Numancia), Yassine Bounou (Girona), Ahmed Red Tagnaouti (IR Tanger)

Verdedigers: Mehdi Benatia (Juventus), Romain Saïss (Wolverhampton Wanderers), Manuel Da Costa (Basaksehirspor), Achraf Hakimi (Real Madrid), Nabil Dirar (Fenerbahçe), Hamza Mendyl (Lille)

Middenvelders: Youssef Aït Bennasser (Caen), Mehdi Carcela (Standard), Karim El Ahmadi (Feyenoord), Hakim Ziyech (Ajax), Younes Belhanda (Galatasaray), Fayçal Fajr (Getafe), Nordin Amrabat (Leganés), Amine Harit (Schalke 04), Mbark Boussoufa (Al-Jazira), Sofyan Amrabat (Feyenoord)

Aanvallers: Aziz Bouhaddouz (St. Pauli), Ayoub El Kaabi (RS Berkane), Khalid Boutaïb (Malatyaspor), Youssef En-Nesyri (Malaga)

- IRAN -

Asian Cup: winnaar in 1968, 1972 en 1976

WK: 5e deelname

FIFA-ranking: 36

Bijnaam: Perzische Leeuwen

Bondscoach: Carlos Queiroz (Por)

Speerpunt: Sardar Azmoun (Kazan/Rus)

Parcours WK-kwalificaties: winnaar in groep D van de Aziatische kwalificaties (6 zeges, 2 draws)

Selectie:

Doelmannen: Alireza Beiranvand (Persepolis), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Marítimo)

Verdedigers: Ramin Rezaeian (KV Oostende), SMohammad Reza Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Al Saad), Pejman Montazeri (Esteghlal), Seyed Majid Hosseini (Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal)

Middenvelders: Saeid Ezatolahi (Amkar Perm), Masoud Shojaei (AEK Athene), Saman Ghoddos (Ostersunds FK), Mehdi Torabi (Saipa), Ashkan Dejagah (Notthingham Forest), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Ehsan Hajsafi (Olympiakos), Ali Gholizadeh (Saipa), Vahid Amiri (Persepolis)

Aanvallers: Alireza Jahanbakhsh (AZ), Karim Ansarifard (Olympiakos), Mahdi Taremi (Al-Gharafa Sports Club), Sardar Azmoun (Rubin Kazan), Reza Ghoochannejhad (Heerenveen)