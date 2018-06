Inboedel Lierse te koop op veilingsite: van ballen en goals tot sauspotten

Yoni Buyens of Beni Badibanga kun je er niet op de kop tikken, maar voor de rest is de volledige inboedel van de failliete voetbalclub SK Lierse wel te koop. Op de veilingsite moyersoen.be proberen ze geld te maken van waarlijk alles wat de ploeg had. Ideaal voor wie zelf een club uit de grond wil stampen. Want je vindt er zowel het whiteboard voor de tactische besprekingen, als een set ballen, doelen, fitnesstoestellen tot zelfs de sausdispensers voor de hamburgers tijdens de rust.